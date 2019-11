Košarkarje Podčetrtka bo odslej vodil Bojan Lazić

Po petih zaporednih porazih ekipe KK Terme Olimia Podčetrtek, so se v upravi kluba odločili, da se zahvalijo dotedanjemu trenerju Davorju Brečku za sodelovanje in poiščejo novega stratega. Kljub temu, da novi trener ni bil znan takoj in je tekmo proti Rogaški odvodil pomočnik trenerja Uroš Drevenšek, je sedaj jasno, da je mesto trenerja zasedel Bojan Lazić.

Bojan Lazić, je kljub temu, da šteje 40 let, trener že dve desetletji. Ko so njegovi vrstniki igrali še za mladince, je on pri članih Slovana kot pomočnik že sodeloval s Tomom Mahoričem. K tistim, ki so ga naučili največ, prišteva še Jureta Zdovca, Zmaga Sagadina, Memija Bečirovića in Saša Filipovskega. Poleg Slovana je vodil še Elektro, Kraški zidar, nekaj mesecev pa je vodil tudi takratno Rogaško Crystal. Deloval je v strokovnih štabih obeh beograjskih velikanov Crvene zvezde in Partizana, odpravil pa se je tudi v Ukrajino, v Lvov in Donjeck. Na Balkanu si je Lazič marljivo stkal ugled, med drugim je bil tudi del reprezentance Črne Gore, v Sloveniji pa kot glavni trener ni deloval v največjih klubih je pa bil pomočnik Bečirovića in Aleksandra Džikića pri Unionu Olimpiji.

V zadnjih letih je nekaj časa vodil ŽKK Triglav Kranj, nazadnje pa je deloval v Kuwaitu. Sedaj pa se je Lazić odločil, da se ponovno vrne v Slovenijo, kjer se je za sodelovanje dogovoril s Košarkarskim klubom Podčetrtek. Cilji tako trenerja, kot kluba so jasni, da želijo popraviti uvodne težave in krivuljo močnega padca čimprej dvigniti ter se konkurenčno boriti za obstanek v ligi.

Lazića, ki se z ekipo včeraj opravil prvi trening, v soboto čaka gostovanje v Laškem. (K. C.)