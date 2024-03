Košarkarice Cinkarne Celje zmagovalke regionalne lige WABA

Košarkarice Cinkarne Celje so petič oz. tretjič zapored prvakinje regionalne lige WABA. V današnjem finalu v Podgorici so z 59:64 premagale domačo Budućnost Bemax. Celjsko igralko Leo Bartelme, ki je Črnogorkam nasula 19 točk ob tem pa v finalu zbrala še 13 skokov in 4 podaje, so izbrali tudi za najkoristnejšo igralko (MVP) finalnega turnirja. Varovanke Damirja Grgića so sicer včeraj v polfinalu ekipo Orlovi iz Banja Luke ugnale s 77:61 (Thayna Silva je dosegla 16 točk).

Celjanke so torej ubranile predlanski in lanski naslov ter še tretjič zapored sredi Črne gore v finalu porazile Budućnost. Prva dva naslova so osvojile v letih 2002 in 2017. S skupno petimi naslovi je zdaj celjski klub ob Šibeniku tudi najboljši v zgodovini lige WABA. (Jure Mernik)

