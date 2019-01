Košarka: V Črni gori Rogaška izgubila za 15 točk

Z delnim izidom 17 : 0, ki so ga naredili ob koncu prve in začetku druge četrtine, so igralci Sutjeske praktično odločili srečanje 18. kroga ABA lige 2 in Rogaški prizadejali 11. poraz. Končni izid je bil 94 : 79. Slatinčani sicer s sedmimi zmagami ostajajo na devetem mestu na lestvici, v sredo jih pa doma čaka tekma proti KK Spars Sarajevo.

Slatinčani so tekmo začeli zelo dobro in po dveh minutah igre vodili s 7 : 2, domači so se sicer približali, a so naši košarkarji še tri minute pred koncem prve četrtine vodili s 15 : 14. Sledilo pa je obdobje, ko slatinskih košarkarjev, kot da ne bi bilo na igrišču. Domači so do konca prve četr-tine dosegli deli izid 12 : 0 in ga takoj na začetku druge četrtine še povečali na 17 : 0 ter povedli z 31 : 15. Nato so varovanci trenerja Damjana Novakovića vendarle začeli igrati in do konca polčasa znižali na 10 točk zaostanka. Igralci Sutjeske, ki se borijo za četrto mesto na lestvici, so spet pobegnili na sredini tretje četrtine in povedli za 18 točk. Minuto pred koncem tretjega dela igre so domači vodili že za visokih 25 točk, ob koncu tega dela igre pa za 24. Tretjo četrtino je Sutjeska dobila s kar 30 : 16.

V zadnji četrtini so slatinski košarkarji spet zaigrali bolj angažirano in nekoliko znižali visoko prednost domačih, ki je šest minut pred koncem tekme znašala 17 točk, a so nato igralci Sutje-ske spet povedli za 21 točk. Slatinčani so do konca tekme rezultat znižali na vsaj znosnih 15 točk in ta del tekme dobili s 25 : 16. Domači so imeli 44 skokov in 25 asistenc, Rogaška le 23 skokov in 16 asistenc. Trener Rogaške Novaković je po tekmi zadel bistvo sedanjih nastopov v ABA ligi 2: »To je bila naša najslabša tekma te sezone v ABA ligi 2. Lahko iščemo izgovore, ker je to bila naša 11. tekma v januarju, zaradi česar smo utrujeni. Toda verjetno nam v tej ligi sedaj manjka ambicij, saj ne moremo iti v pay-off niti ne moremo izpasti iz lige.«