Košarka: Sosedski derbi zanesljivo Slatinčanom

V desetem krogu prve državne lige so slatinski košarkarji po nekaj slabih predstavah in petih zaporednih porazih proti sosedom iz Šentjurja zaigrali kot prerojeni in zanesljivo zmagali. Slavili so z 88 : 74.

Igralci Rogaške so tekmo začeli zelo odločno in že po manj kot petih minutah vodili za 8 točk ter po trojki Leona Šantlja prvo četrtino dobili za 10. Varovanci trenerja Jakše Vulića so se v drugi četrtini sicer približali na 7 točk zaostanka, a so domači odgovorili z delnim izidom 6:0 ter polčas dobili za 16 točk. V prvem delu igra sta v domačih vrstah blestela Siniša Bilić z 14. in Rashun Davis s 13. točkami.

Z odlično igro so domači nadaljevali tudi v tretji četrtini, ko je začel zadevati še Miha Vašl in 7 minut pred koncem je semafor kazal 55:35, s tem je bila tekam rezultatsko odločena. Po tretji četrtini so Slatinčani namreč vodili 73:47, nato v zadnji sicer nekoliko popustili, a zmaga v sosedskem derbiju niti približno ni bila ogrožena. Dodajmo, da sta pri Šentjurčanih največ pokazala Davor Konjević s 17 in Miloš Pešić s 14 točkami, gostje so skok dobili kar z 42 proti 25. Velja omeniti odlično vzdušje v polni slatinski športni dvorani, ki so ga pripravili navijači obeh ekip, ki so zelo športno navijali za svoje ljubljence. Rogaška ima po sedaj pet zmag, Šentjur je ostal pri štirih.

Damjan Novaković, trener Rogaške: »Najprej moram povedati, da smo po res dolgem času končno zaigrali v popolni postavi. Tekmo smo kontrolirali od začetka do konca. Po tej zmagi se seveda vrača optimizem. Zdaj imamo nekaj več časa za treninge do četrtkove tekme v regionalni ligi, a nas po tem že v soboto čaka gostovanje v Kopru. Upam, da bomo vsi zdravi in da zdaj sledi serija zmag.«

Jakša Vulić, trener Šentjurja: »Čestitke Rogaški za zmago. To je bila enosmerna tekma od samega začetka. Po nekoliko slabših rezultatih Rogaške v zadnjem času smo pričakovali, da bodo Slatinčani zaigrali zelo agresivno, da prekinejo ta negativen niz. Na to smo se pripravljali, a je bila naša reakcija zelo slaba. Le na koncu smo uspeli nekoliko ublažiti ta poraz. Morda je to naša najslabša tekma v tej sezoni.«

