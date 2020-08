Košarka: Slatinski klub s prvima prihodoma

Potem ko so se po koncu lanske prekinjene in nedokončane sezone v KK Rogaška razšli z večino igralcev, sedaj počasi sestavljajo igralski mozaik za prihodnjo sezono. Po dogovoru z Malcolmom Bernardom, ki je za slatinski klub kratko igral že v prejšnji sezoni, so se sedaj za dvoletno sodelovanje dogovorili z novim igralcem.

Seveda v klubu resno računajo na nekaj domačih igralcev – Luko Božaka, Staša Sivko, Čevizovića … Po predčasnem koncu lanske sezone namreč nove pogodbe ni podpisal še nihče od nosilcev igre. Kar nekaj jih je že našlo nove klube – Tadej Ferme in Danijel Vujasinović sta odšla v Domžale, Ivan Miličević v tujino, Miha Fon zaenkrat še nima novega kluba, odšel je Tony Washington, Đorđe Lelić se še ni odločil, kako bo v prihodnji sezoni. Če so bili odhodi teh igralcev, razen Lelića, pričakovani, sta z verjetnim odhodom nekoliko presenetila Urban Durnik in Jan Dornik, ki so ju bojda z visoko plačo premamili v Kopru.

Malcolm Bernard je za Rogaško nastopil na šestih tekmah in pokazal, da gre za zelo dobrega igralca na poziciji visokega branilca. Žal je bil zaradi prekinitve tekmovanj v ekipi premalo časa, da bi se povsem razigral, zato v Rogaški precej več pričakujejo v novi sezoni, ko bo slatinski klub nastopal v slovenski ligi ter mednarodni srednjeevropski ligi.

Prva okrepitev o kateri poročajo iz KK Rogaška pa je 25-letni 206 cm visok Južni Sudanec Makur Puou. Puou se je pred začetkom srednje šole preselil v ZDA in ima tudi ameriško državljanstvo. Študij je končal v New Orleansu, kjer je sezoni 2017/18 v povprečju dosegal 8,6 točke in 5,6 skoka na tekmo. Po zaključku študija se je preselil v Zagreb, kjer je v lanski sezoni v dresu Bosca dosegal kar 15,5 točke in 12,5 skoka na tekmo. Damjan Novaković, ki bo na klopi Rogaške sedel že osmo sezono, bo s treningi za začetek novih tekmovanj začel v ponedeljek, 17. avgusta. Pričakovati je, da bo do takrat sodelovanje sklenjeno še s kakšnim slovenskim igralcem. (J. S.)