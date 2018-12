Košarka: Slatinčanom zmaga ni bila usojena

11 sekund pred koncem tekme 13. kroga ABA lige 2 med Zrinjskim in Rogaško so imeli slatinski košarkarji točko prednosti in žogo. Žal so podajo iz avta izvedli slabo ter izgubili žogo in posledično tekmo, saj so domači dosegli koš in se veselili zmage. Končni izid je bil 94 : 93 za KK Zrinjski.

Tekma je bila sicer polna preobratov, saj sta imeli obe ekipi vzpone in padce. Začetek je pripadel domačim, ki so že sredi prve četrtine vodili za 10 točk, sredi druge pa za 15. V drugem polčasu so se slatinski košarkarji vendarle razigrali in tretjo četrtino dobili kar z 31:14 ter pred zaključkom vodili za 8 točk. V zadnji četrtini so Mostarci najprej naredili serijo 11:0 in dve minuti pred koncem prešli v vodstvo za 10 točk in zdelo se je, da je tekam odločena. A, temu ni bilo tako, saj je odlični Mirza Saraljija v zadnjih dveh minutah dosegel kar 11 točk, Rogaška je povedla, sledil je že omenjeni zaključek. Pri Slatinčanih je blestel že omenjeni Saraljija, ki je dosegel 27 točk in imel 4 asistence ter index uspešnosti kar 36. Marko Pajić je dodal 17 točk, Rashun Davis 13. Damjan Novaković, trener Rogaške: »To je bila tekma z veliko koši in preobrati, vse skupaj se je odločalo zadnjih 8 sekund, ko smo naredili nepotrebno napako pri izvajanju avta. Menim, da je v nadaljevanju akciji domači igralec naredil očitni prekršek korakov, sicer je potrebno pogledati posnetek, a sem prepričan, da je moja ocena pravilna«.

Slatinčani tako v ABA ligi 2 ostajajo pri samo 4 zmagah in so na 11. mestu lestvice, v prihodnjem krogu igrajo doma in sicer v četrtek, 3. januarja proti Splitu.