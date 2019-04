Košarka: Slatinčanom pomembna zmaga za ABA ligo

V šestem krogu lige za prvaka državnega prvenstva v košarki je Rogaška na vedno neugodnem gostovanju v Domžalah, po vodstvu skozi skoraj vso tekmo in drami v zaključku, prišla do zelo pomembne zmage, ki jo močno približuje tretjemu ali vsaj četrtemu mestu na lestvici, katera vodita v ABA ligo 2. Končni izid KK Helios Suns : KK Rogaška 80:82.

Slatinčani so tekmo v Domžalah začeli zelo zbrano in zadeli prva dva meta za tri (Vašl in Davis) ter po zaostanku 9:8 sredi prve četrtine naredili delni izid 13:0 in prešli v vodstvo ter po trojki ob koncu tega dela igre vodili 26:18. Druga četrtina se ni začela po načrtih slatinskega trenerja Damjana Novakovića, ki je vzel minuto odmora že po 13 sekundah igre! Nadaljevanje je bilo potem bolje, Slatinčani so bili pri metu, v prvem polčasu so zadeli kar sedem metov za tri in ob dobri igri Durnika (najboljši v dresu Rogaške) na velik odmor odšli s prednostjo 46:34.

Kljub dobri igri in kar visokemu vodstvu je imelo veliko število slatinskih gledalcev pred drugi polčasom precej dvomov, saj so imeli v mislih zadnjo tekmo teh dveh ekip, ko je v Rogaški Slatini Helios nadoknadil 24 točk zaostanka. V tretji četrtini sicer ni kazalo na preobrat, saj so Slatinčani večinoma vodili za 10 točk, največ sredi četrtine za 15 in v zadnji del krenili s prednostjo za 8. V zadnji četrtini pa pričakovan nalet domačih, ki so se takoj približali na samo 3 točke zaostanka, kar je pomenilo, da je boj za zmago povsem odprt. Slatinčani so po trojki Davisa, ki je sicer odigral odlično, prišli do vodstva za 6, a so Domžalčani po trojki Mahkovica dobre štiri minute pred koncem prvič povedli. Takoj je s košem in dodatnim prostim metom Slatinčane v vodstvo spet popeljal Davis, Tratnik pa domače, a je s trojko odgovoril Saraljija, dve minuti pred koncem je Mahkovic s trojko domače pripeljal do vodstva 78:76, Davis pa 1,37 minute do konca izenačil s prostima metoma, Saraljija pa z novima prostima metoma Rogaško povedel v vodstvo za dve.

Tekma se je tako odločila v zadnji minuti, ko je Bratec najprej izenačil, Davis zgrešil, Pajić, po neuspelem poskusu Gajića, pobral pomembno žogo pod slatinskim košem, Šantelj 2,4 sekunde pred koncem po odlični asistenci Davisa Slatinčane povedel v vodstvo, met Tratnika za tri pa zgrešil cilj. Tako so slatinski košarkarji prišli do zaslužene in zelo pomembne zmage. Pri Heliosu sta po 20 točk dosegla Pašaljić in Mahkovic, pri Rogaški Saraljija 21, Davis ob sedmih asistencah 20, Durnik 14. Rogaško, ki ima sedaj 3 zmage, v sredo čaka zelo pomembna tekma za tretje mesto, ko v Rogaško Slatino prihaja Polzela. Damjan Novaković je po tekmi dejal: “Tri četrtine tekme smo igrali odlično, le v tretji smo popustili v obrambi in dovolili preveč protinapadov. Tekma je šla v infarktno končnico, kjer je bila sreča na naši strani.”