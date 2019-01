Košarka: Slatinčani z novo »stotko« do pomembne zmage

V tekmi z zelo veliko doseženimi točkami, obe ekipi sta jih dosegli 205, je Rogaška v 13. krogu državnega prvenstva, v polni slatinski športni dvorani, premagala Ilirijo in se še približala želeni ligi za prvaka. Slavila je s 106 : 99.

Slatinčani so sila pomembno tekmo pričeli premehko v obrambi, kar je gostom iz Ljubljane omogočilo nekaj lahko doseženih točk. Ob tem so se razigrali in zadevali kot za stavo ter v prvi četrtini dosegli 31 točk. A tudi domači niso zaostajali v doseganju košev in sledili tekmecem v rezultatu. V drugi četrtini so domači z zabijanjem Bilića le prešli v vodstvo, ki ga nato niso izpustili vse do konca tekme. Velja izpostaviti, da je bil rezultata ob polčasu 63:55, kar je pogosto že končni izid.

V tretji četrtini sta obe ekipi začeli z kar nekaj zgrešenimi meti, gostje so se nevarno približali, a so domači sredi tega dela igre preko Pajića spet povedli za 5 točk. Nato pa pred koncem po trojki Saraljije še za 8 in pred zadnjim delom vodili 81:74. Sedem minut pred koncem tekme so varovanci trenerja Novakovića povedli za 11 točk, a so se gostje vrnili s serijo 8:0 in tekma je bila rezultatsko spet odprta. Nato je pri domačih Knežević dosegel 6 točk zapored, svoje je dodal spet odlični Davis, a gostje so konca pretili domačim. Ob koncu je dvakrat proste mete izvajal Šantelj, zadel po enega, kar je bilo dovolj za zmago. Damjan Novaković: ”Zgodilo se ni nič takega, kar ne bi pričakovali. Ilirija je počivala, medtem ko smo mi v nenormalnem ritmu, kar sem že velikokrat poudaril. Igralci so seveda utrujeni od poti in od tekem. Nekajkrat smo se odlepili na 10 točk razlike, a to ni bilo dovolj. Šteje samo zmaga, čestitam igralcem na borbenosti. Čeprav bi kdo rekel, da je bilo veliko točk – to je res, a mislim da so igralci dali vse od sebe, kar v tem trenutku zmorejo.”

Pri Rogaški je kar šest igralcev doseglo več kot 10 točk, največ, 20, Pajić, Davis je dosegle 18 točk in imel 7 asistenc, na njem je bilo narejenih 11 prekrškov, po 15 so jih prispevali Saraljija, Knežević in Vašl, Šantelj ob 9 skokih 12, Bilić 7, Mijović 4. Rogaška ima sedaj 7 zmag, v prihodnjem krogu pa gostuje v Laškem, pri Zlatorogu.

Foto: Jože Strniša