Košarka: Slatinčani v skupini za prvaka premagali Ilirijo

Košarkarji Rogaške so dosegli peto zmago v skupini za prvaka lige NKBM in so korak bliže želenemu polfinalu.

V včerajšnji tekmi je Slatinčanom Ilirija vseskozi dihala za ovratnik, a na koncu je zmaga zasluženo ostala doma. Približno 500 gledalcev je gledalo dokaj izenačen prvi polčas, v katerem pa so imeli pobudo bolj kot ne vseskozi domačini. Prvo četrtino je dobila Rogaška z 20 : 14, ob polčasu so vodili Ljubljančani 39 : 40. Napeto je bilo tudi ves drugi polčas, Rogaška pa je Ilirijo dokončno nadigrala šele v končnici. Slatinčani so tokrat ponovno zaigrali z Mitjem Nikoličem (pred tem je imel prepoved treh tekem), a brez Marka Pajiča (bolezen).

Damjan Novakovič, trener Rogaške: “Pričakoval sem težko tekmo, nisem pa pričakoval, da bodo nekateri igralci, ki so igrali zelo malo pri Iliriji, tako zadevali trojke. Energijsko nismo bili na pravem nivoju, pred-vsem ne v obrambi, a vse se pozablja, zmaga se piše, gremo naprej. Sledi Šentjur, ki smo ga v dosedanjem delu prvenstva trikrat premagali, a zagotovo bo to najtežja tekma s sosedi v sezoni. Upam na vrnitev Pajiča in tudi na pomoč naših sijajnih navijačev, ki so bili tudi proti Iliriji v veliko pomoč, podobno pa si želim tudi v sosednjem Šentjurju to soboto.” Strelci so bili: Nikolič 17 (5 skokov, 6 podaj), Fon 13 (7 skokov), Davis 13 (5 podaj), Šantelj 11 (met 5:6), Batur 10, Drobnjak 9, Djuranovič 8 (7 skokov), Kosič 3.

Več o tekmi v jutrišnjih Rogaških novicah.