Košarka – Sezona se začenja 26. septembra, takoj za začetek štajerski derbiji

Pred nekaj trenutki je Košarkarska zveza Slovenije izvedla spletni žreb številk tekmovalnih ekip, ki bo preko Bergerjeve lestvice dal pare in razpored letošnjega ligaškega tekmovanja. Znano je, da se bo tekmovanje 1. SKL pričelo 26. septembra in da bo prvoligaško druščino sestavljalo 11 ekip, od tega KK Cedevita Olimpija v prvem delu tekmovanja ne bo nastopila. Med klubi, ki bodo poleg Cedevite Olimpije nastopili v 1. ligi, so ECE Triglav, Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios Suns, Hopsi Polzela, Koper Primorska, Krka, Rogaška, Šentjur, Terme Olimia Podčetrtek in Zlatorog Laško. Kot je lahko razbrati, bo Štajersko v prvoligaškem tekmovanju ponovno zastopalo 5 ekip, že takoj v prvih dveh kolih pa se bodo odvili kar štirje štajerski derbiji, kajti ekipa Rogaške bo v prvem kolu gostovala v Šentjurju, ekipa Hopsov s Polzele pa bo gostila ekipo Zlatorog Laško. Podčetrtčani se v prvem kolu odpravljajo na Gorenjsko k ekipi ECE Triglav. V drugem kolu bodo termalci doma gostili sosede iz Šentjurja, Rogaška pa bo gostila laški Zlatorog. (K. C.)