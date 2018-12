Košarka: Serija porazov Rogaške se nadaljuje

krog lige Nova KBM KK Rogaška : KD Hopsi Polzela 69 : 85.

Gledalci, ki so že nekaj minut pred koncem tekme zapuščali sicer polno slatinsko športno dvorano, so dali najboljši komentar o tem, kaj si mislijo o igri slatinskih košarkarjev proti gostom iz Polzele.

Varovanci trenerja Damjana Novakovića so namreč proti Hopsom prikazali daleč najslabšo igro v sezoni in si z visokim porazom močno otežili boj za eno prvih šest mest v ligi in s tem uvrstitev v ligo za prvaka. Gostje iz Polzele so takoj na začetku tekme prevzeli pobudo na igrišču, na drugi strani je domačim uspelo bolj predvsem v obrambi, v napadu je bil razpoložen le Rashun Davis, ki je že v prvi četrtini dosegel 16 točk, do konca 28. Polzeljani so tako dobili prvi polčas za 9 točk, a tudi v tretji četrtini domačim niso dovoli preobrata.

Ključni trenutek tekme se je zgodil pet minut pred koncem zadnje četrtine, ko so se domači po zaostanku 21 točk približali na 8 in imeli proti napad, ki pa ga je Davis precej nespametno zapravil. Gostje so vrnil z novo trojko in tekmo zanesljivo pripeljali do konca in velike zmage. Damjan Novaković je bil po tekmi razumljivo zelo nezadovoljen: »Zgodilo se je tisto, česar sem se najbolj bal. Naleteli smo na spočito in motivirano ekipo Polzele. Mi se lahko izgovarjamo na različne stvari, ampak dobiti 24 točk prve tri četrtine je veliko preveč. Šele v zadnji četrtini smo se zbudili in pritisnili na žogo. Nismo si zaslužili zmage. Košarka se začne igrati z obrambo, kar nam očitno ni jasno in zato je prišlo do tega katastrofalnega in zelo težkega poraza za nas.«

Rogaška tako ostaja pri 4 zmagah, v naslednjem krogu v Rogaško Slatino prihaja sosednji Šentjur, kar bo prava priložnost Slatinčanom, da pokažejo pravi obraz.