Košarka: Rogaška z zmago bližje ligi za prvaka

V zelo pomembni tekmi za uvrstitev v ligo za prvaka so slatinski košarkarji v polni Športni dvorani Rogaška zanesljivo premagali Petrol Olimpijo in naredili pomemben korak k želenemu cilju – vsaj šestemu mestu po prvem delu tekmovanja. Končni izid KK Rogaška : KK Petrol Olimpija je bil 87 : 66.

Rogaška je prvič v tej sezoni nastopila z vsemi igralci, ki jih ima trener Damjan Novaković na voljo, kar je bilo lepo vidno tudi v veliki rotaciji. Že v 8. minuti prve četrtine na parket stopil že deseti igralec domače vrste, ki je prvi del tekme dobila z 20:18. Tekma je bila odločena v drugi četrtini, ko je domačim stekel met, zato so na odmor odšli z 16 točkami vodstva. Prevlada slatinskih košarkarjev proti Ljubljančanom se je nadaljevala tudi v nadaljevanju. Odlično se je po bolezni vrnil Žan Kosič in bil najboljši strelec ekipe, kot prava okrepitev se je pokazal Urban Durnik. Pri Olimpiji je 18 točk dosegel Tratnik, 16 jih je dodal Bađim. Z uspehom na že deseti tekmi januarja ima Rogaška 8 zmag in je blizu želene lige za prvaka. Damjan Novaković: ”Najprej bi čestital igralcem za zmago in se zahvalil publiki za podporo. To je bila deseta tekma v 22-ih dneh, praktično vsak drugi dan smo igrali tekmo. Zadovoljen sem z januarjem. Dosegli smo 7 zmag in 3 poraze. To je odličen izkupiček in lepa popotnica pred nadaljevanjem sezone. Igralci so zdravi, privoščili si bomo dva dni počitka, po tem pa nas čaka nov cikel težkih tekem.”

Učinek Slatinčanov: Kosič (5 asistenc) 17, Šantelj 13, Davis (7 asistenc) in Pajić (5 skokov) po 12, Vašl (5 skokov) 10, Durnik (7 skokov) 9, Bilić 6, Knežević in Mijović po 3, Saraljija 2.