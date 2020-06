Košarka: Rogaška se odpoveduje ABA ligi

Po treh letih sodelovanja v mednarodni ABA ligi 2 ekipa KK Rogaška v prihodnji sezoni ne bo del tega tekmovanja. Kot osnovni razlog v slatinskem košarkarskem klubu navajajo negotovost v zvezi s korona krizo.

Vodstvo ABA lige je prejšnji teden KK Rogaška poslalo povabilo za sodelovanje v drugem kakovostnem razredu tega tekmovanja, Slatinčani so se morali odločiti do 15. junija in v nedeljo na svoji spletni strani zapisali svojo odločitev. »Po opravljenih razgovorih je vodstvo Košarkarskega kluba Rogaška sprejelo odločitev, da bi bilo glede na situacijo s COVID-19 sodelovanje v tekmovanju preveliko tveganje. Kot glavne negotovosti imamo ob morebitnem drugem valu namreč v mislih predvsem prehajanje državnih meja in različne režime po posameznih državah, ki jih je v tem trenutku nemogoče napovedati in načrtovati. Ob tem klubom ostajajo vsi stroški igralcev in osebja tudi v primeru morebitne vnovične prekinitve prvenstev. Potrudili se bomo, da si bomo skozi igranje v domačem prvenstvu znova priigrali uvrstitev v ABA Ligo 2 v sezoni 2021/2022, ko bodo verjetno znane že vse posledice in ukrepi zaradi koronavirusa.« Ob težavah, ki jih je korona kriza povzročila KK Rogaška, je predsednik kluba Kristijan Novak za časopis Dnevnik dejal: »Izpad sponzorskih sredstev bo, a v takšni situaciji so praktično vsi. Kljub vsemu gledamo v prihodnost optimistično. Poskušali se bomo prilagoditi novi situaciji in poiskati morebitne rezerve. Vsekakor bodo odslej cilji drugačni, ekipa pa pomlajena«.

Več o pogledu nazaj in sodelovanju Rogaške v Aba ligi pa v aktualni tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)