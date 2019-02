Košarka: Rogaška odprla vrata lige za prvaka

Z zmago proti neposrednemu tekmecu za uvrstitev v ligo za prvaka, Heliosu, so se košarkarji Rogaške močno približali želeni uvrstitve v ligo za prvaka. Slavili so z 82 : 75.

Tekma, ki je bila za obe ekipi zelo pomembna, je bila sicer zelo izenačena, odločitev o zmagovalcu pa je padla v zadnji minuti. Po začetnem vodstvu Slatinčanov, ko je bil pri metu za tri trikrat uspešen Saraljija, so prvo četrtino za 4 točke dobili gostje. Podobno je bilo tudi v nadaljevanju, ko sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, domači, ki so bili precej živčni, pa so do polčasa zadržali vodstvo.

Takoj na začetku tretjega dela igre je Helios povedel za 6, a sredi tega dela je dve trojki zapored dosegel Kosič in držal rezultatski priključek. V zadnji četrtini Slatinčani kar nekaj časa niso dosegli točke, a se je nato pokazala širina v igralskem kadru, ki ga sedaj ima na voljo trener Novaković (že po 9 minutah igre prve četrtine je na parket poslal vseh deset igralcev). 2 minuti do konca je tako Saraljija izenačil na 72, minuto pred koncem pa Bilić z edino trojko Rogaško povedel v vodstvo. Domači so sicer izenačili na 75, nato zgrešili nekaj metov, nasprotno so Slatinčani preko Pajića in Davisa, ki je ukradel žogo, dosegli 7 točk in Heliosu vrnili za poraz v svoji dvorani v decembru. Rogaška ima sedaj 9 zmag in jo samo še precej neverjetna teorija lahko pahne v ligo za obstanek. “Prišli smo do pomembne zmage v izredno izenačeni in nervozni tekmi. Čestitke igralcem na maksimalnem pristopu in velika hvala vsem navijačem, ki so nas prišli spodbujat v Domžale«, je po tekmi povedal slatinski trener Novakovič. V prihodnjem krogu, v nedeljo, v Rogaško Slatino prihaja Krka, v torek pa Rogaška prvi del lige končuje na Polzeli.