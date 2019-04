Košarka: Polzela do zanesljive zmage proti Rogaški

V dosedanjem delu letošnje sezone Slatinčanom še ni uspelo premagati Polzeljanov, »tradicijo« so nadaljevali tudi v tekmi sedmega kroga liga za prvaka, v kateri so gostje v slatinski športni dvorani proti neprepoznavnim domačinom dosegli zanesljivo zmago. Končni izid KK Rogaška : KK Hopsi Polzela je bil 69:85.

Kako se bo odvijala tekma so zelo nazorno pokazale prve minute, ko so gostje iz Polzele najprej žogo trikrat zabili v domači koš, nato dosegli še dve trojki, domačini pa so bili del gledalcev na tribunah. Gostje, ki jih je trener Kuhar očitno zelo dobro pripravil na obrambo proti igri Rogaške, ki temelji na metih za tri točke, so do višje prednosti prišli sredi prve četrtine in to zadržali do konca tekme. Morda se je ključni dogodek za razplet tekme zgodil v zadnji minuti druge četrtine, ko so varovanci trenerja Damjana Novakovića prišli na zaostanek sedmih točk, a zgrešili napad, nato še enega tik pred koncem – Bilić je zgrešil za tri Saraljija naredil neumno osebno napako in gostje so sekundo pred koncem izkoristili dva prosta meta in prišli do vodstva za 11. Slatinski košarkarji so imeli v prvem polčasu zelo slab izkoristek v napadu, saj so dosegli le 30 točk – 7/19 za dve in 5/18 za tri in le en prosti met od štirih.

Tretja četrtina se je sicer začela obetavno za domače, a so gostje hitro spet zaigrali bolje in to četrtino sebi v prid odločili za 10 točk, kar je pomenilo, da so pred zadnjim delom tekme vodili za visokih 21 točk in povsem nadigrali nezbrane domačine. Nezbranost domačih je bila lepo vidna v zadnji četrtini, ko so kar trikrat zapored pri metu za tri zgrešili obroč. Čeprav se je na začetku te četrtine pokazala majhna možnost za preobrat saj so naredili delni izid 9:0, toda Polzeljani so hitro odgovorili z mirno igro, v kateri je niti vodil nekdanji slatinski igralec Čebular in tekmo mirno pripeljali do konca. Pri Slatinčanih je 20 točk ob 8 asistencah dosegel Davis, 19 jih je ob 7 skokih dodal Pajić. Pri Polzeljanih so bili najuspešnejši Atanacković, 17 točk, 15 jih je dosegel Borse, 13 Čebular.

Domači trener Damjan Novaković, ki tudi ni bil v posebni formi, je po tekmi povedal: »Najprej bi čestital Hopsom na izredno dobri igri. Bili so energični, hkrati pa zelo inteligentni. Tako smo želeli igrati tudi mi, a smo tekmo odprli medlo, brez prave obrambe, brez malih osebnih napak. Ni bilo prave energije. Recept za zmago je bila igra, ki smo jo prikazali v zadnji četrtini, a pri -21 je bilo prepozno. Ni prvič, upam, da je zadnjič.«

Boštjan Kuhar, trener Hopsov: »Proti Primorski sem minute razdelil tako, da fantje niso bili utrujeni. Na Primorsko smo šli samo odigrat, pripravljali pa smo se za tekmo z Rogaško, ki je bila veliko pomembnejša za nas. Mi si še vedno želimo 2. ali 3. mesta in še vedno imamo možnosti. Današnjo tekmo smo dobili z dobro obrambo, tako kot proti Olimpiji. V Ligi za prvaka samo z dobrim napadom ne moreš zmagat. Ustavili smo njihov met z razdalje in mislim, da smo zasluženo zmagali.«

Foto: Jože Strniša

1 od 20