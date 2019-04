Košarka: Podčetrtčani v kategoriji U17 četrti v državi

Selekcija U17 Košarkarskega kluba Podčetrtek se je v svoji kategoriji med sezono prebila med osmerico najboljših, kar je pomenilo, da jih čaka zaključni turnir, ki je ta vikend potekal v Novi Gorici. V četrtfinalu so se pred polno dvorano pomerili proti domačinom iz Nove Gorice in po izjemno težki tekmi in dveh podaljških, beležili zmago z rezultatom 73:69, le ta pa jih je popeljala v polfinale, kjer so se pomerili proti ekipi LTH Castings. Kljub izjemno izenačeni tekmi, v kateri so kadeti Podčetrtka še dobri dve minuti do konca tekme vodili za 5 točk, je Škofjeločanom ob koncu uspelo doseči preobrat, s tem pa so varovanci Davorja Brečka morali premoč za pičle štiri točke priznati nasprotnikom. S tem porazom jih je v nedeljo čakala tekma za tretje mesto, kjer pa se jim proti ekipi Parkljev žal ni izšlo in so tako zasedli odlično, a hkrati nehvaležno 4. mesto. Državni prvak selekcije U17 je postala Petrol Olimpija, na drugo mesto se je povzpela ekipa LHT Castings, tretji pa so bili Parklji.

Doseženo 4. mesto v državi je za mlade igralce in Košarkarski klub Podčetrtek izjemen rezultat, ki je plod trdega in dobrega dela več sezon, prav tako pa dobra spodbuda za nadaljnje delo.

V sklopu podelitve pokalov najboljšim ekipam, so izbrali tudi najboljšo petorko turnirja, v katero pa je bil uvrščen tudi igralec Podčetrtka, Gašper Škorjanc.