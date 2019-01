Košarka: Neugoden poraz Slatinčanov

V 17. krogu Lige Nova KBM je Zlatorog v Laškem še drugič v tej sezoni premagal Rogaško. Ker so zmagali tudi na prvi tekmi, so Slatinčanom močno otežili možnosti za uvrstitev ligo za prvaka. Končni izid KK Zlatorog : KK Rogaška 93:78

Po videnem v Laškem je neizkoriščena priložnost, ki so jo Slatinčani v pokalnem tekmovanju zapravili proti Olimpiji, pustila precejšnje posledice na psihi varovancev trenerja Damjana Novakovića. Od prve minute naprej je bilo v Laškem zelo opazno, da slatinski košarkarji v napadu enostavno niso dovolj samozavestni. Tako niso napade zaključevali z meti od daleč, čeprav so bili za trenutek sami, pod košem pa so nekajkrat zgrešili, kar se skoraj ne da. Ob tem se ni obnesla igra v obrambi, v kateri so nekatere igralce Zlatoroga pokrivali s podvajanjem, saj so domači izkoriščali neovirane mete za tri. Prelomni trenutek tekme je verjetno bil sredi druge četrtine, ko so Slatinčani po dveh zadetih metih za tri točke povedli, a so domači odgovorili z dvema trojkama in na polčas odšli s prednostjo desetih točk. Slatinčani, za katere je prvič povsem solidno zaigral še v lanski sezoni član Zlatoroga, Urban Durnik, v drugem polčasu enostavno niso bili sposobni preobrniti rezultat.

Slatinski košarkarji so zadeli le 13 metov od 34 poskusov za 2 točki in 12 metov od 33 poskusov, domačini so zadeli kar 28 metov od 41 poskusov za 2 točki in imeli 20 asistenc v primerjavi s 15. Rogaške. V skokih so bili Slatinčani sicer uspešnejši s 40 ulovljenimi žogami proti 34 domačih. Kot kaže razpored do konca tega dela tekmovanja je nocojšnje tekma proti Olimpiji za Slatinčane ključna. V primeru zmage Slatinčanov bo morala Olimpija tekmi proti Zlatorogu in Heliosu igrati na zmago, kar bo koristilo Rogaški.