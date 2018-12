Košarka: Negativna serija Rogaške se nadaljuje

Slaba igra v obrambi na začetku tekme in slaba igra v napadu ob koncu je enako novemu porazu košarkarjev Rogaške, tokrat v drugi ABA ligi proti sicer zelo kvalitetni ekipi iz Črne gore. Končni izid je bil 85 : 95.

Po začetnem vodstvu s 5 : 0 domačih so gostje iz Cetinja hitro prevzeli pobudo na igrišču in ob povsem razglašeni igri Slatinčanov v obrambi prvo četrtino tekme dobili s 25 : 15. Na začetku druge četrtine so Črnogorci povedli s 30 : 17, nato pa so domači le začeli igrati nekoliko bolj kvalitetno obrambo. V igro je vstopil nov igralec Mirza Saraljija in pokazal, da gre za zelo ko-ristnega igralca, prebudil se je Rashun Davis, Leon Šantelj je igral zelo borbeno in ob trojki Miha Vašla ob koncu so gostje na odmor odšli s prednostjo 43 : 40.

Varovanci trenerja Damjana Novakovića so v drugem polčasu igrali solidno obrambo in ob ne-kaj uspešnih akcijah v napadu 3,51 minut do konca tretje četrtine prišli v vodstvo. Trojko je za-del Žan Kosič, in to po dveh uspešnih skokih Šantlja v napadu. Domači so s trojko Saraljije povedli s 65 : 62, nato pa so gostje naredili delni izid 9 : 0 in tudi pred zadnjim delom tekme vo-dili za tri točke. Po še eni uspešni akciji Šantlja so Slatinčani sedem minut pred koncem tekme še vodili za točko, a so gostje hitro odgovorili in prešli v vodstvo, ki ga do konca niso več izpusti-li iz rok. Zadnje minute so domači igrali katastrofalno slabo v napadu, kar najbolje kaže situacija 1,56 minut do konca, ko je Davis zelo slabo izvedel podajo iz avta, zaradi česar so gostje dose-gli nove točke.

Rogaška ostaja pri štirih zmagah v drugi ABA ligi; v naslednjem krogu, prihodnji četrtek, gostu-jejo v Mostarju pri ekipi Zrinjski, ki ima samo eno zmago, kar bo morda priložnost za izhod iz krize.

