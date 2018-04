Košarka, liga Nova KBM za prvaka: V Šentjurju odmevalo »Gremo na pivo!«

Po 24 odigranih sekundah četrte četrtine tekme 10. kroga lige za prvaka med Šentjurjem in Rogaško je glavni sodnik Španič prekinil tekmo in zahteval, da domača navijaška skupina zapusti dvorano Hruševec. To se ni zgodilo in po 20 minutah čakanja so sodniki prekinili tekmo, in sicer pri rezultatu 58 : 51 v korist Slatinčanov. Besedno zvezo iz naslova so med čakanjem na odločitev, ali se bo tekma nadaljevala, vzklikali slatinski navijači, ki jih je bilo skoraj toliko kot domačih.

Takšen je bil konec lokalnega derbija, ki se je pričel z odlično igro slatinskih košarkarjev, ki so povedli s 15 : 0, a so se po minuti odmora domačega trenerja Vulića Šentjurčani prebudili in pričeli loviti goste. Prednost Slatinčanov se je tako topila, a jih domači niso uspeli ujeti in to kljub znova odlični igri Pešića, medtem ko so bili slatinski strelci bolj raznoliki. Vsaj v prvem polčasu sodniki niso vplivali na rezultat, čeprav so, kot vso sezono, sodili z veliko napakami, a v škodo obeh ekip. Domači navijači so sicer imeli veliko pripomb, a do začetka zadnje četrtine nič ni kazalo na kakšen incident in neslavni konec srečanja. Kakšen bo epilog, bo odločil komisar lige, je pa verjetno ta dogodek v Šentjurju kapljica, ki bi morala preliti čašo nezadovoljstva tako klubov kot navijačev s sojenjem v letošnji prvi državni ligi.