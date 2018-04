Košarka, liga Nova KBM za prvaka: Slatinčani po živčni tekmi do tretje zmage

Silni protesti trenerja Heliosa na začetku tekme, sojenje, ki ne spada niti na tekmo pionirjev, izpad Nikolića, jeza in razburjenje na tribunah, na koncu pa zmaga Rogaške z 90 : 86 so obeležili tekmo petega kroga lige Nova KBM za prvaka.

Tekma se je sicer začela z dobro igro domačih, ki so pred 800 gledalci prvo četrtino dobili za pet točk in 2 sekundi pred koncem druge vodili za 9. Takrat pa se je zgodil dogodek, o katerem se bo še govorilo, žal v negativnem smislu. Helios je namreč imel napad, v katerem je Mahkovic metal za tri točke, pri čemer ga je po mnenju skoraj vseh v dvorani pravilno oviral Nikolić, a je drugače menil sodnik Krejič, ki je dosodil osebno napako. Isti sodnik je izogibanje padca domačega igralca ocenil še kot namerni udarec nasprotnega igralca in Nikolića izključil, le-ta je ob tem pobesnel in šele ob ‘pomoči’ varnostnikov zapustil dvorano. Sodniki so ob silnih protestih s tribun iz dvorane odstranili še nekaj navijačev. Mahkovic, sicer najboljši strelec lige za prvaka, je nato zgrešil pet prostih metov, zato se je polčas končal s plus 9 za Rogaško.

Drugi del tekme se je nadaljeval pod vtisom prvega, gledalci pa so burno reagirali na vsako sodniško odločitev, pri čemer velja omeniti, da so delivci pravice tokrat res sodili neverjetno slabo, že omenjeni Krejič pa precej v škodo Rogaške. Tretjo četrtino so tako za 10 dobili gostje in pred zadnjim delom vodili za točko. V četrtem delu tekme so pri domačih zelo prav prišle izkušnje Drobnjaka in odlična forma Davisa, seveda so tudi ostali zaigrali bolj sproščeno, ob sodniških odločitvah pa so se pogosto le cinično nasmihali. Slatinčani so najprej prišli do vodstva za 6, nato še za 9, a so gostje ob številnih prostih metih, v zadnjih dveh minutah z dvema zaporednima metoma za tri točke prišli le do dveh točk zaostanka. Preobrat jim je preprečil Davis z uspešnimi štirimi prostimi meti, končni izid je postavil Drobnjak. Kot zanimivost omenimo, da je bil v zadnji četrtini rezultat kar 36 : 31. Za Rogaško je Davis dosegel 26 točk in dodal še 5 skokov, Nikolić (5 skokov), Drobnjak in Fon (5 podaj) po 12. Slatinčani imajo sedaj 3 zmage, Helios ostaja pri eni. Damjan Novaković, trener Rogaške: “Pomembno je, da smo to tekmo zmagali. Čestitam igralcem za borbeno predstavo in se zahvaljujem navijačem za podporo. Vsi v klubu moramo pogledati posnetek te tekme in videti, kaj se je zares zgodilo.”