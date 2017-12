Košarka liga Nova KBM: Vroč košarkarski večer v Rogaški Slatini

V zaostali tekmi 1. kroga lige Nova KBM v košarki je Helios iz Domžal po razburljivi tekmi v slatinski športni dvorani premagal Rogaško, rezultat je bil 57 : 62. Kljub porazu Slatinčani ostajajo na drugem mestu lestvice.

Tekmo so obeležili slab strelski večer predvsem domačih in zelo slabi sodniki, ki so bili nedorasli deljenja pravice na tekmi tako visokega ranga. Sodniki so ob koncu dvorano zapuščali ob glasnih žvižgih s tribun, žal pa se je en gledalec enega od sodnikov lotil tudi fizično. Seveda pa v domači ekipi vzrok za poraz nikakor ne smejo iskati v sodnikih, ampak v svoji slabi igri v napadu. Slatinski igralci so sicer odlično igrali v obrambi, v napadu pa je do izraza prišla utrujenost po številnih tekmah v zadnjem obdobju in pa dejstvo, da so nekateri igralci povsem izven forme. Pri domačih je spet največ pokazal Mitja Nikolić, ki si je z 20 točkami in 13 skoki prislužil statistični indeks 32, a žal tudi zapravil napad za izenačenje 7 sekund pred koncem tekme. Dodajmo, da so Slatinčani zadeli samo 4 mete za tri točke od kar 29 poizkusov.

Damjan Novaković, trener Rogaške, je po tekmi zelo veliko povedal z naslednjo kratko izjavo: “Tekmo je zmagal Helios, košarka pa zagotovo ne. Srečanje bo potrebno dobro analizirati.”

Strelci: Nikolić 20 (13 skokov), Kosič 10, Davis in Pajić po 7, Fon in Šantelj po 4, Djuranović 3, Drobnjak 2.