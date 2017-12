Košarka, liga Nova KBM: Slatinčani do zmage na krilih Nikolića in Davisa

Slatinski košarkarji so v 11. krogu lige Nova KBM zanesljivo premagali Ilirijo iz Ljubljane, ob koncu je semafor kazal 82 : 69.

Gledalci, skoraj 900 se jih je zbralo, so lahko tekmo gledali tudi z novih tribun izza košev in bili ob koncu, razen z dobro igro domačih, nagrajeni še s koledarji ekipe KK Rogaška. Varovanci trenerja Damjana Novakoviča so tekmo pričeli odlično in prvo četrtino dobili za deset točk, v tem delu je odlično igral Miha Fon, ki je dosegel 8 točk. Drugo četrtino so gostje odigrali bolje in jo tudi dobili ter ob polčasu zaostajali za 9 točk in se nato v tretji četrtini še bolj približali. Takrat sta niti igre v svoje roke vzela Rashun Davis in še posebej Mitja Nikolić, ki je odigral maestralno in ob 26 točkah ujel še 13 žog ter dosegel indeks uspešnosti 44, kar je izenačenje do sedaj najvišjega v ligi. Tretjo četrtino so tako domači dobili za 13 in nato le še kontrolirali potek tekme, katere konec so navdušeni gledalci pričakali na nogah in z dolgotrajnim aplavzom nagradili svoje košarkarje za odlično igro.

Strelci: Nikolić 26 (4 trojke, 13 skokov), Davis 24 (5 skokov, 4 podaje), Fon 10, Kosič 6 (5 podaj), Pajić 5 (6 skokov), Šantelj 5, Djuranović 4, Drobnjak 2.