Košarka liga Nova KBM: Slatinčani po drami do zmage v derbiju

Da so tekme med lokalnimi nasprotniki praviloma vedno zanimive in napete, je dokaz tudi tekma 8. kroga lige Nova KBM med Rogaško in Šentjurjem, ki so jo po drami dobili Slatinčani z rezultatom 84 : 82.

Uvrstitev na lestvici sicer ni napovedovala izenačenega srečanja, saj je Rogaška tik pod vrhom, Šentjur pa na devetem mestu. Za nameček je Rogaška v prejšnjem krogu zmagala proti Olimpija, Šentjur visoko izgubil proti Polzeli. A že prve minute tekme pred veliko gledalci, tudi navijači iz Šentjurja, so napovedale trd boj za vsako žogo in tekmo z veliko napakami. Pri domačih se je zelo poznala odsotnost Davisa, kljub temu so po prvi četrtini vodili za točko, po dveh pa za 6. Kot je to nekako že v navadi, so varovanci trenerja Novakoviča spet zaigrali slabše v tretji četrtini in gostje so povedli za 3 točke, kar je obetalo razburljiv zaključek tekme. V domači vrsti je maestralno tekmo odigral Mitja Nikolić in kot pravi vodja ekipe dosegel kar 33 točk in dodal še 8 skokov in 4 podaje. Kot pričakovano se je o zmagovalcu tekme odločalo ob koncu, ko so domačini 22 sekund pred koncem pri vodstvu za dve točki napačno izvedli met žoge iz avta, Šentjurčani pa v naslednjem napadu zgrešili dva odprta meta za tri točke (Pešić, Rizman) in trener Žakelj se je lahko samo prijel za glavo, saj je Fon z dvema zadetima prostima metoma zapečatil zmago domačih.

Strelci:

Rogaška: Nikolić 33 (8 skokov, 4 podaje), Kosič 11, Pajič 10. Fon 9 (6 asistenc), Vujačić 7, Drobnjak 6, Šantelj 4, Djuranović in Batur po 2.

Šentjur: Wiliams in Bolčina (7 skokov) po 16, Popadić 13, Pešić 11, Jereb 9, Maček 6, Fernandez 5, Maček 4, Jordan Rojko 2.