Košarka, liga Nova KBM: Slatinčani dobili pomembno tekmo

Veliko živčnosti je bilo pred in med tekmo 13. kroga lige Nova KBM med Rogaško in Hopsi Polzela, ki so jo Slatinčani vendarle dobili z rezultatom 71 : 68.

Za trenerja domačih Novakoviča je bila tekma v odlično zasedenih tribunah slatinske športne dvorane zelo pomembna zaradi treh zaporednih porazov v zadnjem tednu dni. Slatinčani so tekmo odlično začeli in predvsem po zaslugi izrednega Davisa (ob koncu 31 točk, 6 podaj, indeks 33) prvo četrtino dobili kar za 14 točk. A se gostje s Polzele niso predali in se pred koncem druge četrtine približali le na 2 točki zaostanka, na velik odmor so domači vseeno odšli s 6 točkami naskoka. Tretja in dober del zadnje četrtine sta minili v igri na valove, ko so serijo točk dosegali zdaj eni nato drugi. Tudi v tem delu so domači nekajkrat vodili za 12 točk, a so gostje preko odličnega Bukoviča uspeli izenačiti na 65. V nervozni končnici so bili bolj zbrani domačini in z dvema skokoma pod nasprotnim košem Šantja prišli do prednosti 6 točk, gostje so s trojko v zadnji sekundi poraz le ublažili. Slatinčani so tako na drugem mestu lestvice z osmimi zmagami, Hopsi pa na osmem s petimi, in bodo še morali iskati nekaj zmag za uvrstitev v ligo za prvaka.