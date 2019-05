Košarka: Konec sezone za Slatinčane

Slatinski košarkarji so izgubili še drugo tekmo v četrtfinalu državnega prvenstva in s porazom pred svojimi gledalci končali sezono, v polfinale se je uvrstila Krka. Končni izid KK Rogaška : KK Krka je bil 74:80.

V lepo polni slatinski športni dvorani so domači zelo dobro pričeli tekmo, ki je za njih pomenila biti ali ne biti, saj so prvo tekmo četrtfinala v Novem Mestu izgubili. Sredi prve četrtine so povedli z 17:8, a so gostje vrnili z enako mero in izenačili na 23. Po trojki Davisa in lepi akciji Mijovića in Kneževića so Slatinčani ta del dobili z 28:23. V drugi četrtini je bila igra precej enakovredna, pri gostih pa je izstopal branilec Mavra, ki ga Slatinčani nikakor niso mogli zaustaviti, a so ob polčasu vseeno vodili s 47:39.

Tretjo četrtino so domači začeli odlično in kmalu povedli za 13 in imeli še dva meta za povišanje vodstva, kar jim ni uspelo. To je bil tudi zelo pomemben trenutek tekme, saj so Novomeščani počasi začeli nižati prednost, za nameček je Saraljija naredil še četrto osebno napako. V zadnji del tekme je Rogaška sicer šla s prednostjo, a je bilo vidno, da so nekateri igralci vidno utrujeni, kar je bilo najbolj opazno pri najboljšem igralcu Davisu. Gostje so tako v 32. minuti prvič prišli do vodstva in več ali manj je bilo jasno, da bodo domačini težko prišli do zmage. Ključni trenutek tekme se je zgodil sredi zadnje četrtine, ko so sodniki ob blokadi Durnika pri metu Mavre za tri dosodili osebno napako nato še tehnično slatinski klopi, kar so gostje izkoristili s štirimi zadetimi prostimi meti in prešli v vodstvo za dve.

Slatinski košarkarji so zadnjo tekmo proti Krki zmagali predvsem zaradi odličnega izvajanja prostih metov, tokrat pa so bili precej nenatančni in jih od 27 poskusov zadeli le 18. Pri Rogaški je izstopal Davis z 19 točkami in 9 asistencami, pri Krki je Mavra dosegel 28 točk. Rogaška je tako končala sezono, Krki bo polfinale igrala v Primorsko.

Foto: Jože Strniša

