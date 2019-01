Košarka: Juriš Slatinčanov

Košarkarji Rogaške so v 12. krogu Lige Nova KBM proti klubu iz Šenčurja slavili s 85 : 81. Sredi tretje četrtine so gostje iz Gorenjske povedli za 14 točk in zdelo se je, da je tekma 12. kroga državnega prvenstva v košarki odločena.

Tako pa niso mislili slatinski košarkarji, ki so še za odtenek dvignili zavzeto igro v obrambi, zadeli nekaj metov in do konca tega dela igre pri na zaostanek samo še treh točk. Tekma je postala odprta, z občutkom, da so domači bolje fizično in mentalno pripravljeni za zadnjih deset minut zelo pomembne tekme.

Srečanje so sicer bolje začeli gostje, ki so nastopili z novim trenerjem, Konstantinom Subotićem in prvo četrtino dobili za 6 točk. V prvem delu velja omeniti nekaj zgrešenih metov Vašla, ponovno poškodbo Tomića in vodstvo gostov ob polčasu za devet točk. Kljub temu so varovanci trenerja Novakovića ves čas igrali v zelo visokem ritmu in utrujali nasprotne igralce, domači trener je že v prvih osmih minutah tekme na parket poslal vseh deset igralcev. Zavzeta igra v obrambi se je obrestovala v zadnjem delu tekme, ko so utrujeni gostje začeli grešiti mete, ki so jih prej zadevali. Slatinčani so tako ob bučni podpori s polnih tribun slatinske športne dvorane na začetku zadnje četrtine naredili delni izid 7:0 in prešli v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok in zabeležili zelo pomembno zmago v boju za ligo za prvaka. Pri domačih je šest igralcev doseglo 10 ali več točk: Saraljija 18 (5 asistenc), Bilić in Pajić po 13, Davis (12 asistenc!) in Vašl po 12 ter Šantelj 10. Dodajmo, da sta pri gostih po 14 točk dosegla centra Pavič in Sejftić, a s pomembno razliko- medtem ko je bil igri Pavič so Gorenjci izgubljali za 18, v času igre Sejftića pa zmagovali 13. Rogaška ima sedaj 6 zmag in je na petem mestu lestvice, prihodnjo soboto spet v svoji dvorani pričakuje Ilirijo. Že jutri v ponedeljek pa v Rogaški Slatini v sklopu Pokala Spar gostuje Petrol Olimpija.

Foto: Jože Strniša