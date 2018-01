Košarka ABA liga 2: V novo leto z zmago

V 12. krogu ABA lige 2 je Rogaška na svojem parketu premagala Teodo iz Tivta z rezultatom 81 : 76. Slatinčani so tako z zmago zaključili niz štirih tekem v svoji dvorani, ki so jih odigrali v prazničnem času.

Gostje iz Črne gore so se predstavili kot zelo atletska ekipa in bili v vodstvu skoraj ves čas prvih treh četrtin. Slatinčani so se jim poizkušali zoperstaviti s hitro igro in meti za tri točke, kar jim je uspevalo le delno, saj so ob hitri igri zapravili preveč napadov. Pred zadnjo četrtino so tako gostje vodili za 5 točk, slatinski košarkarji pa so na začetku tega dela igre le uveljavili hitrost in preobrnili rezultat ter povedli za 7 točk. A gostje se niso predajali in se približali na tri točke zaostanka, nato je Pajić s težkim metom zadel za tri točke in zmaga je ostala doma.

Rashun Davis, igralec Rogaške: “To je bila težka tekma, a realizirali smo naše dogovore skozi vseh 40 minut in na koncu prišli do velike zmage, a že jutri nas čaka nov trening in priprava na naslednjo tekmo.”

Točke za Rogaško: Davis 23 (trojke 5 : 7, 4 podaje), Nikolić 18 (5 skokov, 6 podaj), Pajić 16 (trojke 4 : 7), Fon 7, Kosič 6, Drobnjak 4, Šantelj 3 (7 skokov), Djuranović 2, Batur 2.