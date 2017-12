Košarka ABA liga 2: Slatinčani ugnali prepotentne Beograjčane

V 11. krogu ABA lige 2 je KK Rogaška v svoji dvorani z rezultatom 82 : 77 premagala Dynamic iz Beograda.

Šlo je za srečanje ekip, ki sta imeli enako število zmag, temu primeren je bil tudi potek tekme, saj je bil rezultat ves čas tesen. Domači so za največ vodili takoj na začetku, ko so povedli z 8 : 0, gostje so vrnili, nato pa je bilo večinoma izenačeno. Proti koncu druge četrtine so gostje, ki jih vodi znani trener Miroslav Nikolić, povedli za 8 točk, a so domači, tudi z noro trojko Davisa, do polčasa izenačili. Velja omeniti, da je gostujoči trener ves čas izvajal hud pritisk na sodnike, ki so mu predvsem v prvem polčasu podlegli, k sreči so v drugem malce uravnotežili način sojenja.

Kot že rečeno je bil rezultat ves čas tesen, gostje so v dobršnem delu srečanja igrali na meji prekrškov in velik poudarek dali fizični moči, obenem pa zelo dobro metali za tri točke. V domači vrsti je tokrat Mitja Nikolić zaigral malce manj dobro (morda zato, ker je bil na tribuni selektor Trifunović?), zelo pa se je izkazal Leon Šantelj, ki je bil uspešen predvsem v lovljenju odbitih žog v napadu (kar 5). Tekma je bila odločena v zadnjih minutah, v katerih pa so gostje enkrat slabo izvajali met iz avta, zato je žogo prestregel Šantelj, enkrat po jo vrgli v avt. Domači so to seveda izkoristili in s prostimi meti obdržali prednost.

Strelci

Davis 17 (4 podaje), Pajić 16 (4 trojke), Nikolić 15 (8 skokov), Šantelj 15 (6 skokov, 5 v napadu), Batur 10, Fon 5, Drobnjak 4.