Košarka – ABA liga 2: Slatinčani ugnali nekdanje evropske prvake

V 14. krogu ABA lige 2 je Rogaška v domači dvorani pred lepo polnimi tribunami zadovoljnih gledalcev premagala Bosno Royal z rezultatom 80 : 64.

S to zmago proti nekdanjemu evropskemu prvaku (leta 1979) so se Slatinčani vključili v enakovreden boj za eno od prvih štirih mest, ki vodijo v končnico lige. Za razliko od nekaterih prejšnjih tekem so tokrat varovanci trenerja Novakoviča zelo dobro začeli tekmo, blestel je predvsem Fon, ki je odigral najboljšo tekmo sezone. Do polčasa so si tako domači priigrali 15 točk prednosti. Zanimivo, ob 47 doseženih točkah najboljši domači strelec Nikolić ni dosegel niti točke.

V drugem polčasu so Slatinčani držali razliko, tudi po zaslugi novega člana Džekića, ki je dosegel dve trojki zapored. Tudi sicer so domači zelo dobro metali za tri točke, saj so zadeli 13 od 28 metov (Pajić 5). So pa gostje iz Sarajeva ulovili bistveno več žog kot slatinski košarkarji, ki v naslednjem krogu gostujejo pri Krki v Novem mestu.

Miha Fon, igralec Rogaške: “Koncentracija je bila na višjem nivoju kot na preteklih tekmah. To je bila tudi naša glavna naloga. Držali smo se vseh dogovorov. Obramba je bila na visoki ravni, čeprav smo tudi v tej tekmi nekoliko padli. Pravi čas smo se zbrali in tekmo mirno pripeljali do konca.”