Košarka – Aba liga 2: Slatinčani presenetljivo zlahka v Domžalah

KK Helios : KK Rogaška 48 : 79 V enajstem krogu ABA lige 2 je slatinska ekipa v slovenskem derbiju slavila visoko zmago v Domžalah in prvi del tekmovanja končala s sedmimi zmagami in tremi porazi ter mestom, ki vodi na zaključni turnir.

Po petih minutah prve četrtine tekme v Domžalah je Rogaška z dvema trojkama Đorđa Lelića povedla z 12 : 3 in napovedala odločno željo priti do zmage. Slatinčani so tako prvo četrtino dobili z 19 : 12 in tudi v drugi četrtini nadaljevali z uspešno igro, kar jim je kmalu prineslo dvomestno vodstvo in prednost ob polčasu za 15 točk. Ob tem velja dodati, da so domači precej slabo igrali v napadu, predvsem zaradi dobre obrambne igre gostov, pa še veliko odprtih metov so zgrešili. Ob koncu polčasa so sodniki po posvetu – zanimivo, sodila sta brata Javor – razveljavili uspešen met za tri domačinov.

Igralci Heliosa tudi drugi polčas niso igrali nič bolje kot do tedaj, zato so Slatinčani ob na trenutke zelo všečni igri višali prednost iz minute v minuto in pred zadnjim delom tekme vodili za visokih 25 točk. Zadnjo četrtino so bolje začeli domači in nekoliko znižali prednost, a so nato gostje stopili na plin in preko Ivana Miličevića in nato Tadeja Fermeta prednost povišali na več kot 30 točk. Slatinčani so tako prišli do najvišje zmage v Domžalah, kjer sicer zelo redko pridejo do uspešnega rezultata. Ob Fermetu so se izkazali še ostali igralci – izpostaviti velja nekdanjega igralca Heliosa Urbana Durnika in Danijela Vujasinovića, ki je zabeležil devet asistenc.

Slatinčani so z zmago proti neposrednemu tekmecu sedaj v zelo dobrem položaju za uvrstitev na zaključni turnir četverice, čeprav bo pot do tja še dolga in naporna. Prihodnjo sredo v svoji dvorani pričakujejo ekipo iz Sarajeva, še prej, to soboto, v slovenski ligi igrajo pomembno tekmo na Polzeli.

Kaj je po tekmi dejal trener Novaković pa preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)