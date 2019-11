Košarka – Aba liga 2: Slatinčani nebogljeni v Srbiji

KK Borac : KK Rogaška 91 : 61 Slatinski košarkarji so v petem krogu ABA lige 2 doživeli enega najtežjih porazov v novejšem času, saj jih je v srbskem Čačku domači Borac ugnal kar za 30 točk. Slatinčani bodo vtis v mednarodni ligi lahko popravili na domačem obračunu proti ekipi Novi Pazar v torek.

Že uvodna četrtina tekme je pokazala, da varovanci trenerja Damjana Novakovića niso najbolj razpoloženi, zato so domači že po tem delu vodili za 13 točk. Da bo gostovanje v precej oddaljenem Čačku rezultatsko neuspešno za Rogaško je potrdila druga četrtina, po kateri je Borac vodil za 20. Slatinski košarkarji so vtis nekoliko popravili šele proti koncu tekme, ko dvomov o zmagovalcu ni bilo več in prednost domačih znižali na 30 točk. Slatinski košarkarji so zelo slabo metali za tri točke, zadeli le 6 metov iz 30 poskusov, pri čemer velja opozoriti, da so vendarle preveč forsirali met od daleč – Tadej Ferme je zgrešil vseh 8 poskusov, Danijel Vujasinović vse 4, Dejan Čigoja vse 3…Edini, ki si v slatinski vrsti zasluži ugodno oceno je Ivan Miličević, nekaj več od prejšnjih tekem je pokazal Urban Dornik. Rogaška ima v ABA ligi 2, dve zmagi in tri poraze. (J. S.)