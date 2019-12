Košarka – ABA LIGA 2: Rogaški dovolj ena četrtina

KK Rogaška : OKK Sloboda Tuzla 87 : 74 Slatinski košarkarji so na tekmi desetega kroga ABA lige 2 proti gostom iz Tuzle tretjo četrtino dobili z 30 : 12, kar je bilo dovolj za zanesljivo zmago in preboj na četrto mesto na lestvici. Rogaška ima šest zmag in štiri poraze, v naslednjem krogu v torek gostuje v Domžalah.

Gostje iz Tuzle, ki prvič igrajo ABA ligo, so bolje začeli tekmo pred lepo polnimi tribunami slatinske športne dvorane in v prvih minutah zadevali iz vseh položajev. Rogaško je v prvi četrtini, ki se je končala z 22 : 22, v igri držal odlični Miha Fon, saj je dosegel 11 točk. V drugi četrtini so domači po trojki Tadeja Fermeta sicer povedli 29 : 23, a nato dovolili gostom delni izid 12 : 2, Sloboda je tako na odmor šla s prednostjo 43 : 39. Po treh minutah tretje četrtine so gostje še vodili 47 : 41, nato je domači trener Damjan Novaković vzel minuto odmora, po kateri so domači zaigrali kot prerojeni. Najprej je nekaj točk dosegel Tony Washington, nato pa se je ‘utrgalo’ Ivanu Miličeviću, ki je zadeval, skakal v obrambi in kar naenkrat so domači vodili z dvomestno prednostjo, 69 : 55 pred zadnjimi desetimi minutami. Zadnjo četrtino je s trojko začel Jan Dornik, nato je šest točk zapored dosegel Miličević in tekma je bila rezultatsko odločena. Domači so ob veliko zadovoljstva na tribunah vodili tudi za 23 točk, na koncu pa so gostje, ki jih vodi novi trener, znani Damir Mulaomerović, nekoliko ublažili visok zaostanek.

Pri Rogaški je kar pet igralcev doseglo več kot 10 točk, pri gostih se je najbolj izkazal Gegić, ki je ob 19 točkah imel še šest asistenc. Odlični Ivan Miličević, ki je tekmo končal z indeksom uspešnosti 36 – 28 točk, 4 skoki, je po tekmi povedal: »V drugi polčas smo šli veliko bolj zavzeto kot v prvega, ko smo začeli energetsko zelo slabo in nismo dali vse od sebe. V slačilnici smo se dogovorili, da gremo v igro malce bolj agresivno, kar se nam je obrestovalo in nam prineslo zanesljivo zmago.« Na komentar, da je drugi polčas igral odlično, je skromni Hercegovec dejal: »Mislim, da je bolj zasluga naše moštvene igre, danes je uspevalo meni, jutri bo nekomu drugemu, to je tako v športu.« Damjan Novaković: »V prvem polčasu nismo bili dovolj agresivni. V drugem polčasu pa je prišla na teren ena druga ekipa, ki je v petih, šestih minutah prelomila tekmo. V zadnji četrtini smo tekmo brez težav pripeljali do konca.« (Jože Strniša)