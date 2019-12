Košarka – Aba liga 2: Rogaška za zaključek leta v Hercegovini brez pravih možnosti

KK Široki : KK Rogaška 91 : 82 V trinajstem krogu ABA lige 2 slatinskim košarkarjem v Širokem Brijegu ni uspelo domačim vrniti za poraz v drugem krogu te lige, Široki je tekmo dobil za devet točk in se na lestvici izenačil z Rogaško, obe ekipi imata po 8 zmag in 5 porazov.

Zadnje tri in pol minute prve četrtine so Slatinčani zaigrali precej nezbrano, domači so dosegli delni izid 11:0 in to četrtino dobili s 26:15. Varovanci trenerja Damjana Novakovića so ob koncu leta v ne posebej dobri formi, zato tudi niso več resneje ogrozili zmage domače ekipe. Sredi druge četrtine so sicer zaostajali le za štiri točke, nato minuto pred koncem le za dve, a so domači tik pred polčasom dosegli 7 točk zapored in na odmor odšli z lepo prednostjo.

V tretji četrtini so naši košarkarji zaigrali bolj in po trojki Mihe Fona šest minut pred koncem povedli z 50:49. A vodstva niso uspeli zadržati, še več, domači so z delnim izidom 11:0 spet prišli do višjega vodstva, pred zadnjim delom so vodili za 10 točk. Po dobrih dveh minutah igre v zadnji četrtini so bili domači v prednosti za 13 točk in tekma je bila praktično odločena. Kljub temu so se Slatinčani s košem Urbana Durnika minuto pred koncem približali na 4 točke zaostanka, a nato domačim dovolili zadeti met za tri točke in morali čestitati nasprotniku za zanesljivo zmago. Velja omeniti, da so imeli domačini kar 11 ujetih žog več kot Slatinčani in da so za 2 točki zadeli odličnih 70 odstotkov metov. Damjan Novaković je tekmo ocenil takole: »Na začetku smo zgrešili nekaj lepih priložnosti za doseganje točk in prišli v rezultatski zaostanek. Kljub temu se nismo predali in sredi tretje četrtine uspeli povesti za točko, nato pa domačim dovolili delni izid 11:0 in spet bili v krepkem minusu. Poskušali smo se vrniti v tekmo, se približali na minus šest, a so domači dosegli trojko in mirno končali tekmo. Čestitam Širokemu za zmago, kljub temu smo še v igri za play off, za kar se bomo borili do konca«. Pri Rogaški je kapetan Tadej Ferme dosegel 15 točk, po 14 sta jih dodala Đorđe Lelić in Urban Durnik, Danijel Vujasinović se je izkazal z 11 asistencami. Rogaška je na četrtem mestu lestvice, 2. januarja pa v derbiju kroga v svoji dvorani pričakuje drugourščeni MTZ Skopje, pri katerem so izgubili za 20 točk, zato motiva za revanš ne bo manjkalo. (Jože Strniša)