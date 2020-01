Košarka – Aba liga 2: Rogaška dve priložnosti zapravila, tretje ni bilo

KK Rogaška : MTZ Skopje 83 : 90 Drugi dan novega leta je v Športno dvorano Rogaška Slatina prinesel derbi ABA lige 2 med domačo ekipo in gosti iz Makedonije, ki je povsem upravičil ime derbi. Šele po dveh podaljških je slavila zelo kakovostna ekipa iz Skopja, slatinski košarkarji so imeli v rednem delu in prvem podaljšku napada za zmago, a jih na žalost številnih gledalcev niso izkoristili.

Košarkarji Rogaške so se na tekmi vse preveč zanašali na mete za tri točke, pri čemer pa so bili precej nenatančni – v prvem polčasu so zadeli le dva iz 13 poskusov, ob koncu tekme je bilo sicer nekaj bolje, a vseeno so iz razdalje vrgli odločno prevečkrat. Ob neuspešni igri v napadu so varovanci trenerja Damjana Novakovića, ki se je ob neuspešnih poskusih za tri pogosto le nejeverno prijemal za glavo, ob polčasu zaostajali le za 6 točk. V tretji četrtini so se najprej približali le na točko zaostanka, ob koncu zaostajali za 3.

V zadnji četrtini so Slatinčani po treh minutah igre s trojko Ivan Miličevića le prešli v vodstvo. Velja omeniti, da so slatinski igralci v tem delu tekme vložili zelo veliko napora za ugoden rezultat, žal pa na koncu niso bili nagrajeni z zmago. Pri rezultatu 67:67 je imela Rogaška zadnji napad, a je Tadej Ferme zgrešil met za tri točke, toda Danijel Vujasinović je prišel do odbite žoge in našel Fermeta, ki je poskusil še z enim metom za tri, a bil spet nenatančen. Ta met je bil slaba odločitev, saj je imel Ferme odprto pot do koša in bil lahko izsili osebno napako. Tudi v prvem podaljšku so imeli Slatinčani zadnji napad in spet metali za tri, tokrat je zgrešil Miha Fon. V drugem dodatku pa so odlični gostje hitro povedli za 7 in tekma je bila odločena. Slatinčani so zadeli le 8 metov od 37 poskusov za tri točke (Ferme 2/12, Vujasinović 1/6), a imeli kljub temu več priložnosti za zmago. Na lestvici so na četrtem mestu, v naslednjem krogu gostujejo v Beogradu. Še prej jih v slovenski ligi jutri čaka pomembno gostovanje v Šenčurju. Po tekmi precej razočarani Damjan Novaković: »Kljub kriminalnemu metu za tri točke smo imeli ob koncu rednega dela in prvega podaljška skupaj kar štiri odprte mete za zmago. Tega nismo izkoristili in ponavadi pride kazen, od takrat je šlo le še navzdol in MZT je prišel do srečne zmage.« (Jože Strniša)