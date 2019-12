Košarka – Aba liga 2: Po dobri igri trepetali za zmago

KK Rogaška : KK Spars 78 : 76 Rogaška je v 12. krogu tekmovanja druge ABA lige v svoji dvorani pred velikim številom gledalcev premagala goste iz Sarajeva in dosegla sedmo zmago, s katero ostaja na tretjem mestu lestvice. Prihodnji teden bodo gostovali v Hercegovini pri ekipi Široki.

Dobro minuto pred koncem tekme so slatinski košarkarji vodili za 10 točk, nato pa naredili nekaj začetniških napak, pomagala ni niti minuta odmora, in gostje so imeli celo napad za izenačenje. Domači so naredili pametno osebno napako, nasprotni igralec je zadel le en prosti met, najboljši slatinski igralec Tony Washington je ujel odbito žogo in zmaga je le ostala v Rogaški Slatini. Med celotnim srečanjem se je sicer zdelo, da domači enostavno ne morejo izgubiti, a gostje se enostavno niso predajali in prišli do že omenjene končnice. Tekma je bila zelo gledljiva, v prvem polčasu je v domači vrsti blestel Washington in v tem delu igre dosegel 16 točk (skupaj 20 in 11 skokov), domači pa so vodili za deset.

Slatinčani so tudi v nadaljevanju naredili nekaj zelo všečnih potez, a tudi veliko napak, kar je pomenilo, da so gostje še ostajali v igri. Predvsem v zadnji četrtini smo gledali zelo zavzeto igro v obrambi, izkazal se je Đorđe Lelić (17 točk in 6 asistenc), svoje dodal Ivan Miličević (16 točk), eno blokado je podelil celo Miha Fon. S takšno igro, v kateri so uživali gledalci, smo prišli do že omenjene zadnje minute. Na tekmi se je z nekaj lepimi potezami izkazal tudi Jan Dornik, ki je po tekmi povedal: »Na koncu tekme smo naredili nekaj napak, ki jih enostavno ne bi smeli, a pomembno je, da je zmaga ostala doma. Menim, da je bila danes to dobra tekma, skozi vso srečanje smo držali ritem igre, bili konstantni. Razen tega zaključka, ki se pač enostavno zgodi, na koncu je to, kar šteje, zmaga.« Damjan Novaković je za klubsko spletno stran dejal: »Zavedali smo se, da so bili Sparsi zadnje tekme vselej do konca v igri za zmago. Ne glede na stanje na lestvici so zelo nevaren nasprotnik. Tekmo smo vzeli resno, praktično do zadnje minute smo igrali dobro. Na koncu smo naredili nekaj neumnosti, a šteje zmaga.« (Jože Strniša)