Košarka – ABA LIGA 2: Odličen zaključek za visoko zmago Rogaške

KK Rogaška : KK Lovčen Bemax 85 : 61 Na tekmi osmega kroga ABA lige 2 je Rogaška v svoji dvorani prišla do visoke zmage proti gostom iz Črne gore, dosegli so kar 17 trojk. Slatinčani so odlično odigrali zadnjo četrtino, ki so jo v svojo korist dobili 24 : 8 in imajo sedaj pet zmag ter tri poraze.

Slatinčani so spet odlično začeli tekmo, posebej se je izkazal Đorđe Lelić, lani igralec Lovčena, ki je v prvih petih minutah tekme dosegel 10 točk. Prvi del so tako varovanci trenerja Damjana Novakovića v svojo korist dobili z 22 : 13 in s podobno igro nadaljevali v drugi četrtini. Hitro so prišli do vodstva za 15 (trojki Čigoje in Fermeta), nato še še dobre štiri minute pred polčasom do prednosti 38 : 21. Sledile pa so črne minute, ko so gostje z delnim izidom 11 : 0 prišli do zaostanka le šestih točk ob polčasu.

Rezultat je obetal razburljiv drugi polčas, kar se je uresničilo, a le v tretji četrtini, v kateri so Slatinčani sicer povečali prednost na osem točk, ob čemer velja poudariti, da so kar dvakrat uspeli zadeti za tri ob izteku napada. V tej četrtini velja izpostaviti odlično izvedeno podajo Danijela Vujasinovića do Tonyja Washingtona. Zadnji del tekme pa se je začel po notah Rogaške – najprej je dvakrat za tri točke zadel Ivan Miličević, ki dotlej sploh ni zadel. Gostje so ob agresivni obrambi domačih precej padli pri odstotku zadetih metov, za razliko od domačih, ki so sredi tega dela igre povedli za 22 točk. Ostanek tekme je bil zgolj formalnost za novo zmago slatinskih košarkarjev, ki so si ob koncu prislužili velik aplavz, sicer nekaj manjšega števila gledalcev. Pri domačih je bil najuspešnejši Đorđe Lelić, ki je ob 23 točkah imel indeks uspešnosti 30, Vujasinović je dodal 15 točk in 7 asistenc, Ferme 8 asistenc in 13 točk. Prihodnji teden Rogaška v ABA ligi 2 gostuje v Splitu.

Damjan Novaković: »Ni bilo enostavno. Prejšnjo sredo smo bili še v Nikšiću, v vmesnem času pa smo odigrali še dve tekmi državnega prvenstva. To je bila torej naša četrta tekma v osmih dneh in to je bilo potrebno zdržati. Kljub temu smo z izjemo zadnjih minut 2/4 dominirali v vseh elementih košarkarske igre. Zanesljivo smo prišli do pete zmage v ABA ligi 2, ki nas uvršča med ekipe, ki se bodo borile za uvrstitev v play off. Čestitke igralcem!«

Ivan Miličević: Vedeli smo, da Lovčen prihaja k nam po seriji porazov in bo naredil vse, da jo prekine. Naredili smo vse, da je zmaga ostala v Rogaški Slatini, izpolnili smo vse dogovore pred tekmo, zdaj gremo po zmago še v Split.« Na pripombo, da v prvem polčasu ni zadel nič, v drugem pa tri trojke, je dejal, »Dobro, nisem zadel jaz, so pa drugi, Đorđe Lelić, Tadej Ferme in ostali. Manj pomembno je, kdo zadene, šteje zmaga.« (Jože Strniša)