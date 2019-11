Košarka 1. SKL: Zanesljiva zmaga Primorcev v termah

KK Terme Olimia Podčetrtek : KK Koper Primorska 64 : 98 Košarkarji Podčetrtka so v devetem krogu državnega prvenstva gostili državne prvake, košarkarje Kopra Primorske, ki so opravičili vlogo favorita in zabeležili osmo zmago, medtem ko so termalci zabeležili osmi poraz.

Kljub temu, da so Primorci uvodoma v tekmo povedli, so termalci kmalu odgovorili in vse do osme minute poskrbeli, da je bila tekma povsem izenačena, nato pa so Primorci začeli opravičevati vlogo favorita in do konca četrtine prednost povišali na deset točk (27 : 17). V drugi četrtini je varovancem Bojana Laziča uspelo razliko zmanjšati na devet, to pa je bilo največ, kar so lahko naredili, saj se je razlika iz minute v minuto večala. Varovanci Jurice Golemca so si v drugi četrtini nekajkrat priigrali prednost 22 točk, takšna pa je bila tudi razlika ob glavnem odmoru. V drugem polčasu se je razlika samo še večala. Konec tretje četrtine so Primorci vodili za 31 točk (47 : 78), najvišjo prednost 39 točk pa so si priigrali v 33. minuti (88 : 49) ter ob koncu slavili z rezultatom 98 : 64.

V zmagoviti ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Alen Hodžić s 14 točkami, tri več je za termalce dosegel kapetan Nejc Strnad.

Trener Primorske Jurica Golemac je ob koncu dejal le: »Čestitke fantom za korekten pristop. Važno je, da se nihče ni poškodoval, Podčetrtku pa želim vso srečo v nadaljevanju.«

Kaj je po tekmi povedal trener Podčetrtka pa si preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)