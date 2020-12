Košarka – 1. SKL: Zadnje sekunde v škodo Rogaške

Zelo izenačen dvoboj kroga prve državne lige v Domžalah se je odločil v zadnjih sekundah, kjer pa so kratko potegnili gostje iz Rogaške Slatine in doživeli peti poraz v sezoni.

KK Helios Suns : KK Rogaška 68 : 67

V tekmi, na kateri sta prevladovali obrambi, so Slatinčani odlično odigrali drugo četrtino, ki so jo dobili z 20:10 in na odmor odšli s 6 točkami prednosti. V začetku tretje četrtine pa spet naredili nekaj nepotrebnih napak, zgrešili veliko metov, a so bili pred zadnjim delom, po zaslugi dobre obrambne igre povsem blizu domačim, saj so zaostajali le za točko. Dobre štiri minute pred koncem tekme je Malcolm Bernard z metom za tri točke Rogaško popeljal v vodstvo, ki so ga nato držali do zadnje sekunde. David Nihcols je v naslednjih minutah zadel štiri proste mete in 22 sekund pred koncem tekme so imeli slatinski košarkarji tri točke prednosti ter žogo. A je taisti Nichols naredil neumno osebno napako v napadu, sicer zelo strogo dosojeno, ki so jo domači izkoristili in se približali na točko zaostanka. Nichols in Bernard sta nato zadela proste meta in varovance trenerja Damjana Novakovića držala na prednosti treh točk. Slatinčani domačim niso dovolili meta za tri točke, zato je imel Jure Pelko 6 sekund pred koncem dva prosta meta pri prednosti za točko, a najbolj izkušeni slatinski igralec je zgrešil oba. Slatinski igralci so nato dokaj dobro zaustavljali domačega Blaža Mahkovica, toda sodniki so le sekundo pred koncem dosodili osebno napako, ki jo je najboljši domači strelec spremenil v dva uspešno izvedena prosta meta in srečno zmago.

Pri domačinih je že omenjeni Mahkovic dosegel 18 točk, 12 v prvi četrtini, pri Rogaški je Bernard ob 20 točkah imel še 7 asistenc, 6 skokov, a tudi 5 izgubljenih žog, predvsem v prvem polčasu je bil odličen David Gabrovšek s 16 točkami, Nichols jih je dosegel 17, toda ob metu 4/13. Rogaška, ki je sedaj pri 6 zmagah in 5 porazih, bo naslednjo tekmo igrala to sredo v Šentjurju, ki bo v marsičem odločila uspešnost boja za eno od prvih petih mest, ki vodijo v ligo za prvaka. (J. S.)