KOŠARKA – 1. SKL: V Laškem Slatinčanom teknilo pivo

KK Zlatorog : KK Rogaška 75 : 98

V srečanju šestega kroga prve državne lige v Laškem dvoma o zmagovalcu pravzaprav sploh ni bilo, saj je slatinska ekipa takoj v uvodu prišla do visokega vodstva in ga zadržala do konca. Rogaška ima sedaj štiri zmage in poraz ter je tik pod vrhom lestvice, Laščani ostajajo pri eni zmagi.

Uvodoma so Slatinčani povedli z 10:2, v prvih dveh metih zadeli za tri, nato 4 minute pred koncem prve četrtine še z 21:7 in že takrat je bilo več ali manj jasno, da bodo domačini težko preobrnili potek srečanja. Kljub zaostanku za 13 točk pa se Laščani vseeno niso predali in, nekaj tudi po zaslugi slabše obrambe Slatinčanov, na začetku druge četrtine zapretili in nekoliko znižali izid. Toda na odmor je Rogaška odšla z visokih 52:31, precej tudi po zaslugi Tadeja Fermeta, ki je v prvem polčasu dosegel 16 točk.

Potem pa drugačna slika na parketu precej dobro zasedene dvorane Tri lilije, skoraj 100 gledalcev je bilo navijačev Rogaške, domači so dosegli nekaj lahkih točk in se z delnim izidom 15:2 sredi tretje četrtine približali le na 8 točk zaostanka. Nato je v dresu Rogaške stvari v svoje roke vzel Đorđe Lelić, dosegel dve trojki zapored in prednost Slatinčanom je spet narasla, ob koncu tega dela igre je bilo 54:73. Zadnja četrtina je tako bila več ali manj formalnost, pri čemer velja omeniti odličen vložek Mihe Fona, ki je sredi tega dela dosegel 10 zaporednih točk za Rogaško. Omenimo odličnega Tonyja Washingtona, ki je s 13 točkami in 14 skoki dosegel dvojnega dvojčka in indeks uspešnosti 32, pa še mladega Jana Dornika je potrebno izpostaviti, saj je dosegel kar dva tako imenovana all upa in še dvakrat zabil. Rogaška v naslednjem krogu v svoji dvorani pričakuje KK Terme Olimia Podčetrtek.

Robi Ribežl, trener Zlatoroga: “Spet naš medel začetek. Igralci enostavno niso znali narediti male osebne napake. Rogaški smo pustili, da se razigra in “razleti” po igrišču”.

Damjan Novaković, trener Rogaške: “Prišli smo do zaslužene zmage. Vseskozi smo nadzirali tekmo. Vseeno čestitam Laščanom, ki so kljub -20 nekajkrat dali vse od sebe in zmanjševali razliko, vendar smo na koncu zasluženo zmagali”. (J. S.)