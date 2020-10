Košarka 1. SKL: Termalci nadigrali sosede iz Šentjurja

Košarkarji Košarkarskega kluba Podčetrtek so na ponedeljkovi tekmi 2. kroga 1. SKL v domači dvorani gostili sosede iz Šentjurja in z rezultatom 90 : 79 zabeležili drugo zaporedno zmago. Prvo so zabeležili pri novincih letošnje 1. SKL, KK ECE Triglav.

Po sedmih mesecih premora se je v Večnamenski dvorani Podčetrtek odvila prva domača tekma KK Podčetrtek. V ponedeljek so varovanci Davorja Brečka gostili sosede iz Šentjurja in tako šli v boj za drugo zaporedno zmago. Po obetavnem začetku tekme, termalci so povedli s 5 : 0, so se zbudili tudi sosedje in celo povedli. Nadaljevanje četrtine je bilo precej izenačeno in do več kot 5 točk razlike v prid domačih ni prišlo (22 : 17). Druga četrtina je bila še bolj izenačena, Šentjurčani so v njej pridobili tri točke (20 : 23) in tako so domačini na glavni odmor odšli z le dvema točkama prednosti. V 23. minuti so Podčetrtčani nekoliko lažje zadihali, saj so prišli do razlike desetih točk (50 : 40), prednost pa so z občasnimi padci v svoji igri držali vse do konca četrtine. Na parketu so se dokončno razigrali šele v zadnjih desetih minutah dvoboja. V 36. minuti so povedli s 87 : 69 in razrešili vse dvome o zmagi, na koncu pa so slavili z rezultatom 90 : 79.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Sandi Čebular, ki je 22 točkam dodal še devet podaj, za gostujočo zasedbo pa je Domen Bratož, ki je dosegel 17 točk in pet podaj.

KK Terme Olimia Podčetrtek bi se že v sredo moral pomeriti s Krko, ampak je zaradi desetdnevne karantene igralcev, ki so bili v stiku z okuženim igralcem KK Cedevite Olimpije, tekma prestavljena, tako da jih prihodnji teden najprej čaka pokalna tekma v Celju, nato pa 17. oktobra domača tekma proti Laškemu Zlatorogu, ki bodo to soboto gostovali ravno v Šentjurju.

