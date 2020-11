Košarka 1. SKL: Sotelski derbi Podčetrtanom

KK Rogaška : KK Terme Olimia Podčetrtek 79 : 84

V devetem krogu prve slovenske košarkarske lige je v sosedskem derbiju ekipa iz Podčetrtka v slatinski športni dvorani premagala ekipo Rogaška in prišla do pete zmage v sezoni, kolikor jih imajo tudi Slatinčani.

Slatinčani so tekmo začeli precej bolje od gostov iz Podčetrtka in sredi prve četrtine vodili za 10, ob koncu je bilo 28:16, v tem delu igre je odlično igral Malcolm Bernard in dosegel 9 točk. V drugi četrtini pa mrk domačih, ki kar dobrih pet minut niso dosegli točke iz igre, le eno iz prostega meta, kar so izkoristili izkušeni gostje in se na krilih odličnega Sandija Čebularja povsem približali neprepoznavnim domačinom. Ob polčasu je Rogaška še vedno vodila, bilo 42:37.

V tretji četrtini so se domači spet pobrali in po nekaj dobrih akcijah po štirih minutah igre prišli do vodstva 54:45. Od tu naprej so vajeti v svoje roke vzeli varovanci trenerja Davorja Brečka, čeprav je domači strateg Damjan Novaković vodstvo poskušal zadržati z minuto odmora. Toda ekipa iz Podčetrtka se je do konca tega dela igre, tudi zahvaljujoč nekaj spornim odločitev sodniške trojke, približala le na točko zaostanka. To je obetalo izenačeno nadaljevanje, kar se je tudi uresničilo. Simo Atanacković je na začetku zadnje četrtine s trojko goste popeljal v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok, čeprav so imeli domači nekaj priložnosti preobrniti rezultat se to do konca ni zgodilo. Pri tem moramo omeniti Bernarda in se spomniti, kako je igral v prvi četrtini, ob koncu je zapored zgrešil dva prosta meta in dva poskusa za tri. Podčetrtani so se tako veselili zaslužene zmage v Rogaški Slatini in imajo ob treh porazih pet zmag, enako kot Rogaška, ki pa ima štiri poraze. Pri Rogaški je David Gabrovšek dosegel 19 točk, Gerald Blackshear 17, v ekipi Podčetrtka sta izstopala Čebular s 24 točkami in Atanacković 22. V prihodnjem krogu, prvem drugega dela, Terme Olimia Podčetrtek pričakujejo Triglav, Rogaška odhaja na gostovanje v Šentjur. (J. S.)

1 od 10