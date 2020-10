Košarka – 1 SKL: Slatinčani v Laškem do zmage po norem zaključku

KK Zlatorog Laško : KK Rogaška 85 : 86

V drugem krogu letošnjega tekmovanja v prvi državni košarkarski ligi je ekipa Rogaške prišla do minimalne zmage na gostovanju v Laškem in to v tekmi, ki je imela precej čuden potek. Slatinčani so ves čas vodili, ob koncu pa dovolili, da so jih domači skoraj ujeli.

Tri in pol minute pred koncem tekme v dvorani Tri lilije je slatinska ekipa vodila z 78:64 in zdelo se je, da je tekma dokončno odločena, podobno je bilo še minuto kasneje pri izidu 80:69. Toda domači se niso predali, pravzaprav se ni predal Klemen Poniž, ki je metal za tri in zadeval. Tako so domači vztrajno nižali zaostanek, a so Slatinčani natančno izvajali proste mete (Pelko 4, Nichols 2), a po drugi strani kar dvakrat domačim dovolili napadalni skok po zgrešenem prostem metu. Zadete trojke in skoki v napadu Laščanov so tako naredili tekmo dramatično, čeprav velja omeniti, da so zadnjo trojko (kdo drug kot Požin, dosegel je 30 točk) dosegli ob zvoku sirene.

Podobno neobičajno kot ob koncu se je tekma razvijala tudi skozi ves potek. Varovanci trenerja Damjana Novakovića so v začetku tekme uresničevali njegovo napoved, da so favoriti tekme in sredi prve četrtine povedli za deset, a so se domači do prvega odmora približali na minus 4. Sredi druge četrtine so se domači približali na samo točko zaostanka, toda polčas se je končal s plus 4 za Rogaško. Ob tem velja izpostaviti samo en napadalni skok v prvem polčasu, in 13 doseženih točk Davida Nicholsa.

Tretjo četrtino so Slatinčani začeli silovito in že po dveh minutah vodili za 10, a se je spet ponovila zgodba iz prve četrtine, ko so domačini spet dokaj uspešno lovili prednost. Z dvema trojkama Petra Vujačića in uspešnih prodorih Jureta Pelka so gostje vodili za 7, prednost pa v zadnji četrtini povišali na že omenjenih 14. Padci v igri Rogaške so pokazali na dve pomanjkljivosti v sestavi ekipe – ni posebej izstopajočega igralca za obrambne naloge, čeprav je res tudi to, da je Požin zadeval praktično vse kar je vrgel, druga težava je igra pod košem, saj obramba očitno še ni dovolj uigrana. Kakorkoli, Rogaška je prišla do druge zmage, v tretjem krogu jih v slatinski dvorani čaka Helios. Rogaška je bila zelo podrejena v skoku – Zlatorog 41, Rogaška 26, kar je bilo še posebej opazno pri napadalnih skokih, kar tri od le šestih je imel najnižji Nichols, ki je sicer tudi dosegel največ točk za Rogaško in sicer 25, 15 jih je dodal Bernard, 12 Pelko. Pri Zlatorogu je izstopal Požin s 30 točkami, zadel je 8 metov od devetih za tri. (J. S.)