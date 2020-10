Košarka – 1. SKL: Rogaška srečno do tretje zmage

KK Rogaška : KK Helios Suns 73 : 72

Dve minuti in pol pred koncem tekme je Ferme dosegel trojko za vodstvo Heliosa z 72:65, videti je bilo, da bo zmaga tekme tretjega kroga 1. SKL šla v Domžale. Toda domači so zadeli za znižanje, tako je 8 sekund pred koncem ob vodstvu za točko Ferme imel prosta meta, a zgrešil oba in nato naredil še osebno napako, ki jo je Bernard spremenil v zmago domačih.

Tadej Ferme, lani član Rogaške, je tako postal tragični junak derbija tretjega kroga državnega prvenstva, v katerem je ekipa iz Domžal ves čas tekme vodila, domači so bili v prednosti le na začetku srečanja. V prvem polčasu se je zelo izkazal gostujoči Blaž Mahkovic, ki je v tem delu tekme dosegel kar 18 točk in poskrbel za udobno vodstvo na odmoru 44:37. Predvsem v drugi četrtini so varovanci trenerja Damjana Novakovića dovolili vse preveč neoviranih metov za tri Domžalčanov.

V drugi polčas so bolje krenili domači, ki jih je v Šporni dvorani Rogaška Slatina pričela spodbujati tudi publika in slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine povedli 53:51 – v tem delu igre je odlično odigral David Nichols, a so gostje po delnem izidu 6:0 vendarle v zadnji del tekme šli s prednostjo 57:53. V vodstvu so bili nato praktično do konca tekme, oziroma do že opisanega zaključka. Slatinčani so bili zelo nenatančni pri metih za tri točke, saj so zadeli le 2 iz 18 poskusov, v tem elementu košarkarske igre se niti Domžalčani niso posebej izkazali. Pri domačih je sicer izstopal Malcolm Bernard, ki je ob 16 točkah (tudi ključnih v finišu tekme) ujel še 8 odbitih žog, David Nichols jih je dodal 15. Pri Heliosu je Mahkovic dosegel 22 točk, a tekmo zaradi poškodbe končal predčasno. V naslednjem krogu odhaja Rogaška na gostovanje v Šenčur. (J. S.)

