Košarka – 1. SKL: Razprodaja ugleda Slatinčanov na Gorenjskem

KK GGD Šenčur : KK Rogaška 92:53 Poraz po dveh podaljških v ABA ligi 2 je pri slatinskih košarkarjih očitno pustil precej velike posledice, ki so se zelo nazorno pokazale na tekmi trinajstega kroga 1 SKL, v kateri je Rogaška doživela enega najvišjih porazov odkar nastopa v prvi državni ligi.

Utrujeni Slatinčani, od tekme v ABA ligi je minilo manj kot 48 ur, so domači ekipi v Šenčurju že v prvi četrtini dovolila doseči 28 točk. V tem delu igre so slatinski košarkarji še bili uspešni v napadu, saj so dosegli 21 točk. Vsaj znosen je bil zaostanek gostov tudi ob polčasu, domači so vodili 51:38. Utrujenost je pri Slatinčanih prišla do izraza v drugem polčasu tekme, ko so dosegli le 15 točk, v obrambi pa enostavno niso mogli slediti razigranim domačinom – izid drugega polčasa je bil 42:15. Pri Rogaški so zatajili glavni igralci, Tadej Ferme je dosegel 5 točk, Đorđe Lelić le eno, Danijel Vujasinović 5 točk in bil brez asistence.

Seveda poraz za Rogaško za položaj na lestvici še ni tragičen, je pa nedopustno izgubiti s tako veliko razliko in razprodajati ugled kluba. Za pričakovano uvrstitev Slatinčanov v ligo za prvaka bodo morali varovanci trenerja Damjana Novakovića nujno zmagati naslednje tri tekme – že v nedeljo Šentjur in nato Zlatorog, obakrat v svoji dvorani, tretje tekma pa bo proti Termam Olimia Podčetrtek. Rogaška ima sedaj 6 zmag in 5 porazov in je na šestem mestu na lestvici, ki ne vodi v ligo za prvaka. (Jože Strniša)