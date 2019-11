Košarka – 1. SKL: Preveč napak za uspeh v Rogaške na obali

KK Koper Primorska : KK Rogaška 76:53 Po dobrih petih minutah tretje četrtine je bil rezultat tekme med Primorci in Slatinčani izenačen, nato pa je precej popustila zbranost gostov v obrambi, Koprčani so zadeli nekaj trojk zapored, ta del tekme dobili za 14 točk in zabeležili pričakovano zmago.

Slatinčani so tekmo začeli dobro, čeprav je Miličević prve točke za goste dosegel šele po treh minutah igre in to štiri zapored. Isti igralec je nato dosegel še trojko in Rogaška je sredi prve četrtine vodila za 4 točke. Proti koncu četrtine se je razigral Đorđe Lelić in na hitro dosegel 8 točk (2 trojki) ter vodstvo po prvi četrtini 16:11. V drugi četrtini je Tadej Ferme hitro dosegel trojko, nato pa se je Slatinčanom ustavilo v napadu, saj skoraj pet minut niso zadeli koša. Po točkah Washingtona iz prostih metov, pa je spet steklo in do polčasa so jih dosegli še 12 ter na odmor odšli s prednostjo 33:30. Velja omeniti, da slatinski košarkarji v prvem polčasu niso ujeli niti ene žoge v napadu in imeli le 10 skokov, Koprčani kar 25.

Tretjo četrtino, ki je bila odločilna za rezultat tekme, smo že opisali, zadnja je bila podobna tretji. Varovanci trenerja Damjana Novakovića, ki ob preobratu v tretji četrtini ni vzel minute odmora, niso imeli nikakršnih možnosti za morebitno presenečenje. Škoda, saj je bila tekma v televizijskem prenosu, proti koncu tekme pa so slatinski igralci nekajkrat delovali zelo medlo. Je pa potrebno povedati, da je prišla ta tekma za slatinski klub v sila neugodnem trenutku, saj so v prejšnjem tednu gostovali v Črni Gori, v soboto doma, jutri pa bodo v svoji dvorani odigrali že četrto tekmo v osmih dneh. Povedati je treba tudi, da so Primorci v nedeljo igrali v Srbiji, a imajo zelo veliko kvalitetnih igralcev, zato lahko trener razporeja igralni čas posameznih igralcev. Kakorkoli že, Koper Primorska ostaja neporažen v državnem prvenstvu, Rogaška ima pet zmag in dva poraza. V prihodnjem krogu, v ponedeljek doma pričakuje Krko. Damjan Novaković, trener Rogaške: »Koper Primorska je upravičila vlogo favorita, mi pa smo bili konkurenčni le prvih 25 minut. V situaciji, ko igramo štiri tekme v osmih dneh, nismo smeli pretiravati pri igralnih minutah glavnih igralcev. V sredo nas čaka nova, še bolj pomembna tekma in upam, da bomo dosegli zmago.« (Jože Strniša)