Košarka – 1. SKL: Preveč napak Rogaške za uspeh v Domžalah

KK Helios Suns : KK Rogaška 72:65 V tretjem krogu prve državne lige je Rogaška na gostovanju v Domžalah naredila veliko preveč napak, da bi lahko dosegla uspeh proti domačinom, ki so tokrat zagotovo bili premagljivi. Slatinčani, ki so bili v prvem krogu prosti, so sedaj pri zmagi in porazu.

V zadnji minuti tekme so se slatinski košarkarji domačim približali le na dve točki zaostanka, Domžalčani so zgrešili met za tri točke, a sta bil slatinska igralca nespretna pri lovljenju odbite žoge, ki je spet pripadla domačinom. V novem napadu so 39 sekund pred koncem zadeli trojko in konec je bilo upanja za goste, še posebej po novi neumnosti v napadu, ki se je končal z osebno napako Mihe Fona. To sta bili le dve od velikega števila napak varovancev trenerja Damjana Novakovića, ki se je ob nekaterih neumnostih svojih igralcev lahko le prijemal za glavo.

Slatinčani so sicer zelo dobro odigrali prvo četrtino, nekaj sekund pred koncem vodili za devet točk in imeli napad, a ga je Fon zapravil, nato so pozabili še domačega igralca pri metu za tri in namesto vodstva za 11 je bilo le še 6. Miha Fon, ki je lansko sezono prebil v Heliosu, je bil zelo motiviran in že v prvi četrtini dosegel tri trojke (do konca 5). Kot že v Skopju se je spet zgodila druga četrtina, v kateri so Slatinčani dosegli le 8 točk, domači pa 20 in na odmor šli s prednostjo šestih točk. V tretji četrtini so bili slatinski igralci nekaj bolj uspešni v napadu, dosegli so 15 točk, a v zadnji del tekme šli z zaostankom za 9. Sledilo je lovljenje prednosti domačih, ki je bilo neuspešno, kot že opisano. Velja omeniti še, da so Slatinčani igrali do konca in si priigrali še znosen poraz, kar bo morda pomembno ob koncu tega dela tekmovanja, če bo več ekip imelo enako število zmag. V četrtem krogu Rogaška v svoji dvorani pričakuje KK Šenčur GGD. Damjan Novaković, trener Rogaške: “Podobno kot pred nekaj dnevi v Skopju: Po dobri prvi četrtini je sledila katastrofalna druga. Vseskozi smo lovili zaostanek, se na koncu sicer približali, vendar zaradi nekaj neumnih odločitev v napadu izgubili možnosti za zmago. Čestitke Heliosu za zasluženo zmago.” (Jože Strniša)