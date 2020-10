Košarka – 1 SKL: Odličen začetek premalo za zmagovit zaključek

V četrtem krogu prve državne košarkarske lige je Rogaška na gostovanju na Gorenjskem doživela prvi sezonski poraz. Če so prejšnji dve tekmi zmagali za po točko, so tokrat za točko izgubili.

V 25. minuti srečanja so Slatinčani po trojki Nejca Zupana povedli za 14 točk in bili na dobri poti k novi zmagi, a je nato sledil opazen padec v igri. Domačini so naredili delni izid 7:0, se približali in še pred koncem tretjega dela igre izenačili. V tem delu igre se je precej nazorno pokazala neuigranost slatinske ekipe, saj so kot za stavo izgubljali žoge (ob koncu so jih izgubili 19). Tretja četrtina, ki je prinesla preobrat domačih, je bila tudi odločilna za končni rezultat in prvi poraz slatinske ekipe v sezoni.

Tekma je bila sicer v zadnji četrtini sila izenačena, pobudo so sicer ves čas imeli domači, a so jim gostje dokaj uspešno sledili. V zadnji minuti so nato domači povedli za 5 točk, a so varovanci trenerja Damjana Novakovića kljub temu imeli napada za zmago, v katerem pa je David Nichols odigral zelo nespretno in sploh ni prišel do meta. Tak zaključek je bil precej nesrečen za tega igralca, saj je dosegel trojni dvojček, kar je v naših dvoranah redko videno (10 točk, 11 asistenc in 10 skokov). Še en slatinski igralec je imel odličen učinek, Miloš Glišić je 10 ujetim žogam dodal 17 točk. Pri Šenčurju sta izstopala Kralj s 23 točkami in Murić. Rogaška v prihodnjem krogu v svoji dvorani pričakuje KK Triglav iz Kranja, če pa se bo tekma odvila še ni jasno, saj so v vrstah Triglava imeli okužbo. (J. S.)