Košarka – 1. SKL: Obsoteljski derbi Slatinčanom

KK Rogaška : KK Terme Olimia Podčetrtek 83 : 48 V sosedskem obračunu obsoteljskih prvoligaških ekip je Rogaška v svoji dvorani pred polno slatinsko športno dvorano brez težav premagala goste iz Podčetrtka, ki so tako doživeli že šesti poraz, Slatinčani so sedaj pri petih zmagah in porazu.

Pričakovano veliko število gledalcev je sicer v prvem polčasu videlo dokaj enakovredno tekmo, saj precej oslabljeni gostje, ki jih je vodil novi (začasni?) trener, domačim niso dovolili, da bi prišli do višje prednosti. Slatinčani so sicer povedli z 8:0, nato so Podčetrtčani zadeli nekaj zaporednih točk, ob koncu prve četrtine pa so spet domači prišli do višje prednosti – 21:13. V drugi četrtini so gostje z delnim izidom 7:0 prišli na točko zaostanka, a so spet domači zaigrali malce bolj odločno in na polčas odšli s prednostjo sedmih točk.

V drugem polčasu pa so gostom, pri katerih ni mogel zaigrati poškodovani Nejc Strnad, malce pošle moči in Slatinčani so mirno prišli do 21 točk prednosti pred zadnjim delom tekme. Ob takšni prednosti je trener Damjan Novaković lahko dal priložnost za igro tudi mlajšim igralcem, podobno kot na drugi strani njegov kolega Uroš Drevenšek, ki je vodil šele svojo drugo tekmo kot članski trener. Pri Rogaški je točke doseglo kar 10 igralcev, največ Tony Washington 14, po 11 sta jih prispevala Tadej Ferme in Urban Durnik. Pri TO Podčetrtek se je v listo strelcev vpisalo osem igralcev, edini z dvomestnim številom točk je bil Domen Gorenc, dosegel jih je 10. Rogaška tekmo naslednjega kroga igra že ta ponedeljek in sicer v Kopru, TO Podčetrtek pa gredo v soboto na gostovanje v Laško.

Damjan Novaković, trener Rogaške: »Po presenetljivi zmagi v regionalni ligi smo bili v prvem polčasu nekoliko zaspani. Dovolili smo preveč skokov v napadu in delali precej napak. Glede na naporen ritem tekem je to tudi nekako razumljivo. Ob polčasu smo se dogovorili, da pritisnemo na plin, to smo tudi storili in tekmo brez težav pripeljali do konca«.

Uroš Drevenšek, trener Terme Olimia Podčetrtka: «Najprej čestitke Rogaški za zanesljivo zmago. Hkrati čestitam tudi svojim fantom, ki so na parketu kljub nekoliko neprijetni situaciji pustili srce. V prvem polčasu smo še držali priključek, v drugem pa ni več šlo. Vesel sem, da so na obeh straneh priložnost dobili tudi mlajši igralci«. Kako so tekmo komentirali igralci pa v tiskani izdaji RN. (Jože Strniša)