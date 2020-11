Košarka – 1. SKL: Nezbranost botrovala porazu na Polzeli

KK Hopsi Polzela : KK Rogaška 96 : 93 Tri pol minute pred koncem tretje četrtine tekme osmega kroga prve slovenske košarkarske lige je ekipa Rogaške na Polzeli vodila za 14 točk, a to ni bilo dovolj za zmago, saj so, tudi po veliko nespametnih potezah gostov, domačini rezultat preobrnili in slavili drugo zmago v prvenstvu, Rogaška ostaja pri štirih.

Slatinčani, ki so na Polzeli nastopili brez svojega najboljšega igralca Malcolma Bernarda, so tekmo brez gledalcev začeli bolje in si že pred koncem prve četrtine priigrali 10 točk prednosti, a so še do konca tega dela igre domačim dovolili niz 7:0, zato je bila prednost po tem delu le 30:27. Prav ta vrnitev domačih je pomenila, da se ne mislijo kar tako predati, po izenačeni drugi četrtini so na veliko odmor Polzeljani odšli s točko prednosti. Drugi polčas so Slatinčani začeli silovito, zapored zadeli 3 mete za tri točke in prešli v vodstvo, ki so ga do še omenjenih treh minut in pol pred koncem povišali na 14 točk. Zadnji del igre so gostje iz Rogaške Slatine začeli z 9 točkami prednosti, a so domači ta zaostanek do sredine četrtine izničili. Slabih šest in pol pred koncem tekme je slatinski organizator igre David Nichols v le nekaj sekundah naredil dve osebni napaki in zaradi petih končal tekmo. Polzeljani so nato prešli v vodstvo in ga zadržali do konca, tudi po zaslugi odličnega Žiga Jurčka, ki je v tem delu dosegel 9 od svojih 18 točk, tudi ključno trojko. Poleg Jurčka sta v domači vrsti izstopala Josip Mikulić, dosegel je 23 točk in nekdanji igralec Rogaške Žan Kosič, ki jih je dosegel kar 26. (Jože Strniša)