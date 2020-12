KOŠARKA – 1. SKL: Mineralna voda boljša od piva

V tekmi polni rezultatskih preobratov je Rogaška v 11. krogu 1. SKL vendarle premagala Laščane, a z igro ni navdušila. Vseeno so Slatinčani prišli do šeste zmage v sezoni in ostajajo v igri za eno od prvih petih mest, ki vodijo v ligo za prvaka.

KK Rogaška : KK Zlatorog 94 : 86

Tekma v slatinski športni dvorani se je pričela z zelo slabo igro Rogaške v obrambi, kar je gostom iz Laškega omogočilo veliko neoviranih metov in s tem pravi festival trojk, v prvi četrtini so jih dosegli šest in kar 33 točk. Domači so se v drugi četrtini le nekoliko zbrali in bolj zavzeto igrali obrambo, kar jim je sredi tega dela prineslo preobrat in vodstvo, polčas se je vseeno končal neodločeno 48:48.

Po slabih treh minutah igre v nadaljevanju, so varovanci trenerja Robija Ribežla po delnem izidu 10:2 prišli do vodstva 58:50, nato pa se jim je povsem ustavilo. Domači so rezultat preobrnili z delnim izidom 16:0 in v zadnji del igre krenili z vodstvom za 8. V tem delu igre je odlično zaigral Malcolm Bernard in zapored dosegel deset točk. A tudi to vodstvo varovancev trenerja Damjana Novakovića še ni bilo dovolj, saj so uporni gostje sredi zadnjega dela spet prišli na samo minus 4. Toda spet je na sceno stopil Bernard in v manj kot minuti in pol zapored dosegel tri trojke in naredil varno razliko za domače – Bernard je sicer dosegel kar 34 točk in ob 9 skokih ter 5 podajah zabeležil rekordni index uspešnosti 42. Domači so nato do konca tekme prednost ohranjali s prostimi meti, ki so jih sicer veliko zgrešili (skupaj na tekmi 21/33), a je bilo dovolj za novo zmago. (J. S.)

1 od 10